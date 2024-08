„Die Wollnys“: Große Sorge um Loredana! „Gesundheitliche Probleme“

Ihre Fans sind in Aufruhr: Was ist los bei Loredana Wollny (20)? Der RTL2-Star hat sich in letzter Zeit in den sozialen Medien rar gemacht. Doch was steckt hinter ihrem Rückzug aus Instagram & Co? Jetzt lüftet der „Die Wollnys“-Bekanntheit endlich den Vorhang ein Stück und klärt ihre Anhänger auf.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte Loredana angedeutet, dass ihr die ständigen Beleidigungen und Hasskommentare auf Instagram zusetzen. Doch nun gibt es einen anderen, sehr persönlichen Grund für ihre Abwesenheit. In ihrer Instagram-Story, direkt aus dem Wartezimmer einer Zahnarztpraxis, verriet sie: „Von uns kam in letzter Zeit absolut gar nichts, weil ich einige gesundheitliche Probleme hatte.“

Die Fans sind natürlich besorgt und neugierig, was genau hinter diesen gesundheitlichen Problemen steckt. Loredana hält sich bedeckt, verspricht aber, bald mehr Details preiszugeben. „Hoffentlich kann ich euch ganz bald verraten, worum es geht, und offen mit euch darüber sprechen“, fügt sie hinzu.

+++ Streit bei „Die Wollnys“: Loredana will mit Tradition brechen +++

Interessanterweise haben ihre aktuellen Beschwerden nichts mit den extremen Zahnproblemen zu tun, mit denen sie seit der Geburt ihres Sohnes Aurelio zu kämpfen hat. Diese hatte sie bereits im letzten Jahr öffentlich gemacht. Die Wollny-Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis Loredana mehr über ihre gesundheitliche Situation verrät.

Doch eins ist sicher: Die Unterstützung ihrer Community wird ihr in dieser Zeit sicher guttun.