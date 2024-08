„Die Wollnys“ im Schnäppchen-Paradies: So günstig leben sie in der Türkei

Die Wollnys haben nach langem Warten endlich den mutigen Schritt ins kalte Wasser gewagt!

Von Deutschland in die Türkei – und das zu einem Preis, der selbst Schnäppchenjäger staunen lässt. Die elffache Power-Mama Silvia Wollny hat ihren Traum vom Auswandern wahr gemacht und lebt jetzt mit einem Teil der Familie im sonnigen Süden. Und was kostet der Spaß? Das verrät die toughe TV-Blondine jetzt ganz unverblümt: Gerade mal 250 Euro im Monat zahlt sie für ihr riesiges Anwesen. Silvia rechnet es vor…

„Die Wollnys“: Mama Silvia packt aus

Mit im türkischen Abenteuer sind Partner Harald und die Töchter Loredana, Estefania, Sarafina samt Ehemann Peter. Doch nicht alle Wollnys sind so reiselustig. Einige Familienmitglieder bleiben in Deutschland und müssen sich mit gelegentlichen Besuchen zufriedengeben. Zum Glück ist der Flug in die Türkei nicht allzu teuer! In der neuesten Staffel der Wollnys bekommen Lavinia, ihr Partner Tim und die kleine Haylie Emilia das neue Heim zu Gesicht.

Ihr Urteil? „Sieht auf jeden Fall schon schick aus!“ Dabei lässt es sich Silvia nicht nehmen, die niedrigen Lebenshaltungskosten zu loben: „Und wenn du mal überlegst, wir zahlen hier für das Ganze 250 Euros – 3.500 türkische Lira, sind knappe 250 Euro – im Monat! Komplett! Da kommt Strom vielleicht mal 5 Euro, Wasser 3 Euro.“ Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an!

Bei solchen Preisen könnten viele Zuschauer glatt neidisch werden. Damit zeigt Familie Wollny, dass ein neues Leben im Ausland nicht nur aufregend, sondern auch erschwinglich sein kann.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln und Folgen gibt es natürlich auch in der Mediathek bei RTL+.