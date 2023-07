Nicht einmal, auch nicht zweimal, nein, gleich dreimal wird Megastar Taylor Swift in Gelsenkirchen spielen. Zwar startet der Vorverkauf für die drei Konzerte der 33-Jährigen erst am kommenden Mittwoch (12. Juli 2023), die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Ruhrgebietsstadt, die sonst eher nicht der Nabel der Tourismuswelt ist, sind aber schon jetzt enorm.

Das zeigt eine aktuelle Analyse der Ferienhausplattform „FeWo-direkt“ und dem Reisebüro „Expedia“. Demnach stiegen die Suchanfragen für Gelsenkirchen seit der Ankündigung der Konzerte von Taylor Swift enorm. Sogar aus dem Ausland.

Gelsenkirchen wird dank Taylor Swift zur Tourismus-Metropole

Ja, wenn man sich Gelsenkirchen so anschaut, spricht in Gelsenkirchen eigentlich wenig für einen Tourismusboom aus dem Ausland. Internationale Spiele sind für Schalke 04, so ehrlich muss man sein, so weit weg, wie die Sonne von der Erde und auch die Gelsenkirchener Innenstadt ist nicht dafür bekannt, Urlauber aus dem In- und Ausland anzulocken. Das vermag nur Taylor Swift.

Laut der Analyse sind die Suchanfragen nach Ferienunterkünften in Gelsenkirchen in den ersten zwei Wochen nach der Ankündigung der deutschen Tour-Termine im Vergleich zu den 14 Tagen davor um 30 Prozent gestiegen. Einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen verzeichnet „Expedia“ vor allem aus Österreich und Großbritannien.

Sogar aus den USA wollen die Fans anreisen

Demnach seien die Hotelanfragen aus Großbritannien um 100 Prozent, aus Österreich sogar um 480 Prozent angestiegen. Und sogar in den USA war das Interesse an Schlafmöglichkeiten in Gelsenkirchen groß. Am 5. und 6. Juli 2023 waren sie ganze 190 Prozent höher als noch an den zwei Tagen davor. In Gelsenkirchen dürfte man also gerade Luftsprünge machen ob der plötzlichen Entdeckung der Ruhrgebietsstadt als Tourismus-Metropole.

Tickets gibt es übrigens nur für die Fans, die sich schon frühzeitig für den Vorverkauf angemeldet haben. Am 12. Juli 2023 können sich die Fans mit einem Zugangscode dann um die Karten bemühen (Alle Infos zur Taylor-Swift-Tour findest du hier).