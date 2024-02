Taylor Swift macht Pläne zunichte – Fußball-Fans sind genervt

Schock bei Real Madrid Fans und Swifties – dass es bei diesen beiden Fan-Gruppierungen mal einen Klinsch geben würde, hätte wohl niemand so schnell gedacht.

Um die US-Sängerin Taylor Swift gibt es bereits seit Wochen medialen Tumult aufgrund ihrer Tour. Dass sie dabei auch andere Welten als die der Musik beeinflusst, zeigten erst kürzlich die Berichte über den Super Bowl wegen ihrer Beziehung zu Chiefs-Star Travis Kelce.

Erneute Schlagzeilen beim Popstar

Jetzt macht der Megastar erneut Schlagzeilen. Im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ reist Taylor Swift durch diverse europäische Fußballstadien.

Bei ihren Konzerten, die noch bis Dezember dieses Jahres andauern, begeistert Taylor Swift ihre Fans mit Songs aus allen ihrer bisher zehn veröffentlichten Studioalben. Auf der Setlist der Amerikanerin stehen zahlreiche ihrer bekanntesten Hits wie „Shake It Off“ oder „I Knew You Were Trouble“.

Terminkollision bei Taylor Swift und Real Madrid

Mit ihrer sechsten Konzerttour und zweiten reinen Stadiontour ist die 34-Jährige seit März letzten Jahres in den USA unterwegs. Für ihr Konzert in Europa stehen sich nun der Superstar und das letzte Saisonspiel der spanischen „La Liga“ im Terminchaos gegenüber.

Denn das finale Fußballspiel, in dem Real Madrid auf seinen Gegner Betis Sevilla trifft, findet am 26. Mai statt. Am 30. Mai findet jedoch im gleichen Stadion bereits das Konzert von Taylor Swift statt. Kein Problem könnte man sich jetzt denken. Doch nicht bei Superstar Taylor Swift – demnach soll es nämlich mehr als 4 Tage dauern, bis die Bühne der Sängerin startklar ist.

Wenig Begeisterung bei Fußballfans

Grund genug für Real Madrid, das Spiel verlegen zu lassen. Nach Informationen des Sportmagazins „The Athletic“ hatte der Fußballklub bei der spanischen Liga einen Antrag gestellt, das letzte Saisonspiel gegen Betis Sevilla auf den 24. Mai vorzuverlegen.

Dies dürfte vielen Fußballfans wohl eher weniger gefallen – denn meist halten sich die Zuschauer bereits wochenlang diesen einen Termin frei. Sollte es nun wirklich zur Verlegung kommen, dürfte dies bei vielen für Ärger sorgen.

Mehrere Spiele betroffen

Doch das ist nicht der einzige Fußballklub, der durch die Konzerte des Popstars betroffen sein könnte. Bei ihrem Konzert im Groupama-Stadion in Lyon könnte es wegen einer möglichen Teilnahme von Olympique Lyon an der Relegation in der Ligue 1 ebenfalls zu einer Terminkollision kommen.

Es bleibt jedoch fraglich, inwiefern eine Verlegung der Fußballspiele überhaupt möglich ist. Fakt ist jedoch, dass Taylor Swift die Fußballwelt ganz schön aufmischt, was einigen Fans sicherlich böse aufstößt.

Alle deutschen Fans dürfen sich schonmal auf einen Besuch der Sängerin im Juli freuen. Dann tritt sie nämlich in Gelsenkirchen an direkt drei Abenden in der VELTINS-Arena auf. Da bleibt nur zu hoffen, dass in der Heimspielstätte des FC Schalke kein plötzliches Spiel stattfinden wird.