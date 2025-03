Axel Milberg: Die Nachricht kam kurz vor letzter „Tatort“-Folge

Seit 2002 ist Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski das Gesicht des Kieler „Tatort.“ Mit seinem Ermittlungsstil und spannenden Fällen fesselte er ein Millionenpublikum – doch nun ist Schluss. Nach mehr als zwei Jahrzehnten verabschiedet sich Milberg aus der Kult-Krimireihe. Sein letzter Fall, „Borowski und das Haupt der Medusa“, wird am 16. März 2025 ausgestrahlt.

Doch kurz vorher erreicht den Schauspieler noch einmal die freudige Nachricht.

Milbergs letzter „Tatort“ räumt ab

Es ist ein emotionaler Moment für alle „Tatort“-Fans: Nach unzähligen Fällen und spannenden Ermittlungen tritt Klaus Borowski ein letztes Mal in Aktion. Doch Milbergs Abschied wird mit einem krönenden Erfolg versüßt. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, erhielt seine letzte „Tatort“-Ausgabe den FernsehKrimi-Preis 2025.

Die Jury war sich einig: „Wir haben in den letzten drei Tagen zehn sehr unterschiedliche Filme gesehen – doch einer ist bei uns allen hängengeblieben: Schon die erste Szene drückt einen mit ihrer Intensität in den Sessel. Wir hätten nie gedacht, dass Kauen so gruselig sein kann. Und auch danach zeigt dieser Film, was Krimi alles kann: Schräge Charaktere, kreative Sets, außergewöhnliche Kameraführung und ein fließender Wechsel zwischen den Genres.“

Und in der Tat – Milbergs letzter Fall als Kommissar Borowski hat es in sich!

„Tatort“: Borowski nimmt Fährte auf

In „Borowski und das Haupt der Medusa“ bekommt es Kommissar Borowski mit einem besonders mysteriösen Fall zu tun – nur vier Tage vor seiner Pensionierung. IT-Spezialist Robert Frost, Angestellter im Kieler Bürgeramt, ist plötzlich verschwunden. Angeblich befindet er sich auf Weltreise mit seiner Mutter.

Doch Borowski wittert Ungereimtheiten, denn bereits Monate zuvor kamen zwei Kolleginnen von Frost auf rätselhafte Weise ums Leben. Während die Zeit drängt, setzt Borowski alles daran, das Geheimnis zu lüften.

Schon Milbergs vorletzter Fall, „Borowski und das hungrige Herz“, begeisterte ein riesiges Publikum und stellte einen Rekord auf. Nun stellt sich die Frage: Kann sein letzter Auftritt als Klaus Borowski diesen Erfolg noch einmal übertreffen?

Am 16. März wissen wir mehr. Fest steht: Axel Milberg verabschiedet sich nicht nur mit einer großen Fangemeinde, sondern auch mit einer wohlverdienten Auszeichnung. Ein „Tatort“-Finale, das man nicht verpassen sollte!