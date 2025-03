Ekstase im „Tatort“ – doch DIESER Drehort ist nichts für schwache Nerven

"Tatort" (ARD): "Colonius" – Zwischen Mord, Extase und Freundschaft

Im Tatort am Sonntag, d. 09.März 2025 geht es um eine einst unzertrennliche Freundesclique, die in den 90ern wilde Technoparties in der Kölner Colonius-Fernsehturm-Disco feierte. 30 Jahre später ist einer der Freunde auf mysteriöse Weise tot. Die Kommissare Ballauf und Schenk fühlen den verbliebenen Mitgliedern der einstigen Clique auf den Zahn und stoßen auf dunkle Geheimnisse …