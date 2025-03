„Tatort“: ARD-Zuschauer fällen hartes Urteil – „Nee danke“

Am Sonntagabend (02. März) ist es endlich so weit: Eine neue Folge des Münchener Tatorts flimmert über die ARD-Bildschirme. Die Folge „Charlie“ gleicht erneut einem Politthriller, diesmal aber am Ufer der Isar. Eine tote junge Frau sitzt hinterm Steuer eines Geländewagens der US-Army. Das Kult-Ermittler-Duo Batic (gespielt von Miroslav Nemec) und Leitmayr (gespielt von Udo Wachtveitl) ermittelt.

Eines steht für die beiden Kommissare sofort fest: Der Fundort am Isarufer ist zweifellos nicht der Tatort. Schon bald führen die Ermittlungen zum Militärstützpunkt der Amerikaner, wo gerade ein großes NATO-Manöver vorbereitet wird. Das Opfer hätte daran als zivile Statistin teilnehmen sollen.

Einige treue Krimi-Liebhaber können die erneut politisch untermalte Themenwahl nicht nachvollziehen!

„Tatort“: Ein Fall, der Fiktion und Realität vereint

In der Serie lässt sich Kommissar Batic als „COB“ für die Großübung rekrutieren und ermittelt undercover. Auch im realen Leben waren Nemec und Wachtveitl mitten im Geschehen: Gedreht wurde nämlich am Truppenübungsplatz der US-Army in Hohenfels (Oberpfalz). Dies verlief unmittelbar vor Beginn und zum Teil auch während eines realen NATO-Manövers, quasi als „embedded Crew“.

Doch nicht nur die Thematik ist umstritten – auch bei den Münchener „Tatort“-Kriminalhauptkommissaren scheiden sich die Geister. Des einen Freud ist des anderen Leid – das Kult-Duo hat bereits 2024 angekündigt, dass es sich noch 2025 nach dem 100. Fall von der Bildfläche verabschieden werde.

„Tatort“- Folge sorgt für hitzige Diskussionen

Da die neue Folge bereits eine Woche vorab in der ARD-Mediathek abrufbar ist, teilen viele Zuschauer ihre Meinungen schon fleißig auf Facebook. Einig sind die Fans sich dabei jedoch keinesfalls:

„Münchner Tatort? Nee danke!“

„Bin mir nicht sicher bei dem Thema, die beiden sehe ich gerne, na mal schauen.“

„Ich mag die beiden und genieße es sie zu sehen, solange es die “ Silberrücken“ noch gibt!“

„Endlich mal wieder meine Favoriten Batic und Leitmeyr! Egal, ob der Inhalt gut ist, ich schau es auf jeden Fall an!“

„Ob das was sein soll? Ich gucke die ersten 15 Minuten, danach dann etwas Vernünftiges!“

„Ich hoffe mal auf einen normalen Tatort ohne den Schwerpunkt auf politische Themen…“

Der Münchener Tatort flimmerte am Sonntagabend (02. März) mit der Folge „Charlie“ über die TV-Bildschirme und ist noch in der Mediathek abrufbar.