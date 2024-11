„Tatort“ aus Köln: Einen Tag nach Ausstrahlung besteht kein Zweifel mehr

Darauf haben sich die treuen Krimi-Fans schon lange gefreut: Endlich wieder eine neuer „Tatort“ aus Köln! Am Sonntagabend (24. November) waren die Ermittler Max Ballauf und Freddy Schenk im Fall namens „Siebte Etage“ im Einsatz.

Ab 20.15 Uhr sahen die ARD-Zuschauer, wie das Ermittler-Duo einem Mordfall in einem Bordell nachgeht. Doch wie kam der „Tatort“ aus Köln beim Publikum an? Am Montagmorgen (25. November) geht die Nachricht um.

Nach „Tatort“ aus Köln herrscht Gewissheit

Die Krimi-Serie im Ersten ist einfach Kult. Egal wie groß die Konkurrenz am Sonntagabend auch sein mag, die ARD konnte sich bislang mit dem „Tatort“ immer an die Spitze der Quoten-Charts katapultieren. So auch der Streifen aus Köln, der an diesem Sonntag über die Bildschirme flimmerte.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen sage und schreibe 9,38 Millionen Menschen dem Ermittler-Duo Max Ballauf und Freddy Schenk bei der Arbeit zu. Das entspricht einem Marktanteil von rund 32,3 Prozent – ein Wert, mit dem man die Konkurrenz locker in den Schatten stellen kann.

„Tatort“ in Köln kann überzeugen

Am nächsten war an diesem Sonntagabend noch ein neuer Film vom „Traumschiff“ dran. Das ZDF konnte damit 5,05 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte locken und sich somit 17,4 Prozent Marktanteil zur Primetime sichern.

Bei den privaten Sendern war Sat.1 mit dem Film „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ noch am besten dabei und verzeichnete 1,57 Millionen Zuschauer. ProSieben und Vox hatten allerdings das Nachsehen.

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.