„Tatort“: ARD bringt Gewissheit – Zuschauer haben Angst! „Hoffentlich kein Müll“

Sie gehören zu den Top Ten der beliebtesten „Tatort“-Ermittler: Lannert und Bootz, gespielt von Richy Müller und Felix Klare.

Die Darsteller aus dem Stuttgarter „Tatort“ rangieren immerhin auf Platz 7 der populärsten Kommissare der ARD-Krimi-Reihe. Das ergab einst eine Umfrage der deutschen Polizeigewerkschaft und TV Spielfilm.

Am Sonntagabend (17. November) klären die beiden Ermittler in „Lass sie gehen“ einen neuen Fall. Die ARD veröffentlicht dazu nun erste Szenenausschnitte und versetzt einige Zuschauer deswegen schon in Angst.

„Tatort“: ARD bringt die Gewissheit

Im Trailer, der vom „Tatort“-Team bereits ins Netz gestellt wurde, sieht man die Leiche einer jungen Frau und fragende Gesichter. Wer hat Hanna Riedle umgebracht?

Hanna hatte eigentlich alles: Einen Verlobten, ein neu gebautes Haus, eine Familie, die hinter ihr stand – und dennoch wollte sie in Stuttgart einen Neuanfang wagen. Ein fataler Fehler. Denn sie wird tot aufgefunden.

Die beiden Ermittler Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ziehen auch in Betracht, dass der Täter aus ihrem Heimatdorf stammen könnte. Sie haben mehrere Verdächtige, die in Frage kommen könnten.

„Tatort“-Fans reagieren SO

Als einige „Tatort“-Fans den Trailer sehen, haben die meisten eine klare Haltung dazu. Sie kommentieren zum Beispiel auf Facebook:

„Super! Ich sehe Felix Klare und Richy Müller sehr gerne.“

„Tolles Team“

„Kann nur gut werden, bin gespannt“

„Wird garantiert gut bei diesem Team. Einer meiner liebsten, neben den Kölnern und Dresdnern“

„Da ist gutes Tatort Niveau garantiert!! (Es sei denn, ein durchgeknallter Regisseur/Autor denkt sich wieder mal was ‚Neues‘ aus, wie bei anderen Tatorten mittlerweile)“

„Stuttgarter Tatort war immer sehenswert“

Doch es gibt auch Krimi-Fans, die mit großen Bedenken in den „Tatort“-Abend gehen werden. So schreibt jemand im Netz: „Hoffentlich kein Müll aus dem Bereich der forensischen Psychiatrie …“ Und ein anderer hofft inständig: „Hoffentlich ein normaler Krimi.“ Wieder ein anderer Zuschauer äußert sich so: „Nach dem Eklat der letzten Woche kann der nur besser werden.“

In der vergangenen Woche zeigte die ARD den Kieler Fall „Borowski und das ewige Meer“. Doch trotz guter Quoten (hier mehr dazu >>>) punktete der Krimi bei vielen Fans offenbar nicht. Mal sehen, ob das Lannert und Bootz nun besser machen.