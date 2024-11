ARD: Nach Kieler „Tatort“-Folge erhält der Sender die Quittung

Der Kieler „Tatort“ hat wieder zugeschlagen – aber konnte er auch die Zuschauerzahlen in die Höhe treiben? Mit der Folge „Borowski und das ewige Meer“ wurden die Wohnzimmer am Sonntagabend (10. November) zum Tatort. Spannung pur, als die Kieler Polizei die Leiche der jungen Clara Weidenfeld am Strand fand und die Ermittlungen in ungeahnte Richtungen lenkte.

Was als einfache Beziehungstat beginnt, entwickelt sich zu einem komplexen Fall. Claras Freund Benno gerät ins Visier der Ermittlungen, doch die Wahrheit entpuppt sich als vielschichtiger. Zwei weitere Frauenleichen, dubiose Rituale und ein gemeinsamer Kampf gegen ein Bauprojekt werfen Fragen auf. War es ein verabredeter Suizid?

„Tatort“: Diese Zahlen lügen nicht

Trotz einer spannenden Storyline stellt sich die Frage aller Fragen: Konnten die Kieler Kommissare mit Axel Milberg und Co. auch die Zuschauer fesseln? Und wie! Der „Tatort“-Abend wurde ein voller Erfolg für die ARD. Ganze 7,95 Millionen Menschen schalteten laut „Quotenmeter.de“ ein, was einem beeindruckenden Marktanteil von 28,5 Prozent entspricht. Die Krimi-Liebe der Deutschen zeigt sich einmal mehr ungebrochen.

Besonders in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen dominierte der „Tatort“ mit 1,40 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,2 Prozent. Auch nach dem Krimi-Hit blieb das Publikum dran. Caren Miosga konnte sich in ihrem Talk über großartige Einschaltquoten freuen. Mit 4,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,0 Prozent erzielte sie die beste Reichweite ihrer Sendungsgeschichte. Die politischen Themen des Abends fesselten auch das jüngere Publikum.

Die ARD kann sich auf weitere erfolgreiche Sonntage freuen – und die Zuschauer auf noch mehr Nervenkitzel!

Das Erste zeigt eine neue Folge von „Tatort“ wie immer sonntags ab 20:15 Uhr. Im Anschluss ist die Folge auch in der Mediathek verfügbar.