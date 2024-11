„Tatort“ macht es offiziell – Zuschauer rasten komplett aus

Für eingefleischte Krimi-Fans ist der Sonntagabend ab 20.15 Uhr geblockt: Dann flimmert eine „Tatort“-Folge über die ARD-Bildschirme. Dabei erfreuen sich einige Ermittler-Teams großer, andere eher weniger Beliebtheit.

Kurz bevor der „Tatort“ am Sonntagabend (24. November) in der ARD ausgestrahlt wird, haben die Macher offiziell die aktuelle Folge auf ihren Social-Media-Kanälen angekündigt – und passend dazu einen kleinen Video-Ausschnitt gepostet. „Das Team aus Köln ermittelt im neuen ‚Tatort: Siebte Etage‘ – an diesem Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD-Mediathek und Das Erste“, heißt es kurz und knapp.

Darum geht es in dem neuen „Tatort“

Doch um was genau geht es in dem neuen „Tatort“ eigentlich? Haustechniker Malik Zeman wird vor dem Eros-Center tot aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk vor allem auf der siebten Etage ermitteln müssen. Hier wurde Zeman aus einem Fenster gestoßen.

Auf dieser Etage gibt es einen Friseursalon, ein Nagelstudio – und viele Zimmer, die von jungen Frauen angemietet werden. Welche Dienstleistungen sie dort anbieten, damit hat Geschäftsführer Gerald Kneissler nichts zu tun. Auch wenn alle Mieter der siebten Etage nach außen hin auf heile Welt tun, brodeln die Konflikte.

„Tatort“-Fans rasten komplett aus

Für die zahlreichen „Tatort“-Fans klingt die Folge jedenfalls sehr vielversprechend – sie sind völlig aus dem Häuschen und bringen das auch unter einem Facebook-Beitrag zum Ausdruck. „Super, die Kölner finde ich immer Klasse!“, schreibt eine Frau. „Ich freue mich auf meine Lieblingsermittler Ballauf und Schenk“, heißt es von einer anderen Person und ein weiterer Social-Media-Nutzer betont: „Die ‚Tatorte‘ aus Köln sind oft immer sehr sehenswert. Freue mich drauf.“ Bleibt abzuwarten, ob der Kölner „Tatort“ tatsächlich auch bei der Ausstrahlung gut ankommen wird.