Hannes Jaenicke: Kurz nach dem „Amsterdam-Krimi“ wird es deutlich

Die Krimis in der ARD sorgen regelmäßig für absolute Quoten-Kracher. Am Donnerstagabend (8. Mai) schickt der öffentlich-rechtliche Sender den nächsten Streifen mit Hannes Jaenicke in der Hauptrolle ins Rennen.

Im „Amsterdam-Krimi“ jagt das Team rund um LKA-Ermittler Alex Pollack (gespielt von Hannes Jaenicke) die Mörder eines jungen Familienvaters, welcher auf offener Straße erschossen wurde. Ein Fall, der bei den Zuschauern äußerst gut ankommt.

Gute Nachrichten für Hannes Jaenicke

Krimi-Fans kamen an diesem Donnerstag in der ARD voll auf ihre Kosten. Der neue „Amsterdam-Krimi“ sollte die Zuschauer mit Spannung und unerwarteten Wendungen begeistern. Und das scheint geklappt zu haben – zumindest wenn man sich die Quote des Abends anschaut.

Rund fünf Millionen Zuschauer verfolgten den Film mit Hannes Jaenicke, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Mit einem Marktanteil von 21,9 Prozent holt sich die ARD im Gesamtpublikum locker den Tagessieg in der Primetime. Anders sah das allerdings in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus.

ARD-Krimi schwächelt bei Jüngeren

Die Jüngeren schienen sich an diesem Abend verhältnismäßig eher für die Inhalte der privaten Sender zu interessieren. In dieser Zielgruppe erreichte der „Amsterdam-Krimi“ nämlich bloß 363.000 Menschen und liegt damit weit hinter der Konkurrenz. Formate wie GNTM oder auch „The Floor“ wurden beispielsweise von 607.000 und 392.000 Zuschauern verfolgt.

Sendung verpasst? Den Film „Der Amsterdam-Krimi: Der falsche Tote“ gibt es auch nach der TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.