„Tatort“-Abschied beschlossene Sache: Es passiert schon nächstes Jahr

Und schon wieder heißt es Abschied nehmen beim „Tatort“. Wie die ARD am Montag mitteilte, wird ein weiteres Duo bereits im kommenden Jahr die Dienstwaffe an den Nagel hängen. Eine Entscheidung, die im Krimi-Universum für großes Bedauern sorgen dürfte.

So verabschieden sich mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser zwei absolute „Tatort“-Urgesteine von der ARD-Krimireihe. „Bis Ende 2026 sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser noch in vier weiteren österreichischen „Tatort“-Krimis zu sehen: Die Filme ‚Wir sind nicht zu fassen!‘ und ‚Der Elektriker‘ (AT) laufen noch 2025. Außerdem stehen 2025 zwei weitere Wiener ‚Tatorte‘ auf dem Drehplan der beiden, die im Laufe des Jahres 2026 Premiere feiern“, heißt es dazu von der ARD. Wer für die beiden übernehmen wird, verriet der Sender noch nicht.

Doppelter Abschied vom „Tatort“

Beiden jedoch scheint der Abschied sichtlich schwer zu fallen. „Es war ein sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz! Jetzt ist es der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr! Und es ist ein sehr gutes Gefühl, das alles noch selbstbestimmt entscheiden zu können. Also loslassen und aufbrechen in den nächsten Lebenszyklus“, verriet Harald Krassnitzer.

Und Nele Neuhaus sagte zu ihrem Abschied: „Nach 15 Jahren finde ich, es ist Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Jahre sind wie im Flug vergangen und Harry Krassnitzer und ich haben viele spannende und, wie ich meine, auch herausragende ‚Tatort‘-Folgen gedreht. Es war eine symbiotische und zutiefst freundschaftliche Zusammenarbeit mit Harry und ich möchte keine Sekunde davon missen. Aber wenn es am schönsten ist, ist es Zeit für neue Abenteuer! Ich danke allen, die diese Zusammenarbeit möglich gemacht haben, und allen, die uns mit so herzlicher Begeisterung gefolgt sind.“