„Tatort“: Nach Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde

Am Sonntagabend (27. Oktober) hieß es für alle „Tatort“-Fans: Aufgepasst, es wird wieder ermittelt! Die Kommissarinnen Lena Odenthal (gespielt von Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (gespielt von Lisa Bitter) begeben sich in dem Fall „Dein gutes Recht“ auf Spurensuche nach einem Morddelikt.

Es handelt sich dabei um den 80. Fall von Schauspielerin Ulrike Folkerts in der Rolle der „Tatort“-Kommissarin. Doch kann man das sonst so kritische Publikum überzeugen? Ein Blick in die Einschaltquote am nächsten Tag bringt schnell Klarheit.

„Tatort“: Jubiläum für Ulrike Folkerts

Seit über 35 Jahren steht Ulrike Folkerts in der Rolle der „Tatort“-Kommissarin Lena Odenthal vor der Kamera. Der Fall „Dein gutes Recht“ ist die 80. Folge mit der Ermittlerin aus Ludwigshafen. Und die Zuschauer scheinen sich nach wie vor für die Filme mit der 63-Jährigen zu interessieren.

+++ Mimi Fiedler privat: Trennung trieb sie in die Alkoholsucht – „Geht niemanden einen Scheißdreck an“ +++

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte man in der ARD ordentlich mit dem „Tatort“ punkten. Rund 8,09 Millionen Menschen sahen den beiden Ermittlerinnen zur besten Sendezeit zu. Das entspricht nicht nur einem starken Markanteil von 29 Prozent, sondern bringt auch locker den Tagessieg.

„Tatort“ lässt Konkurrenz alt aussehen

Am ehesten kommt noch das ZDF in der Primetime an den „Tatort“ aus Ludwigshafen ran. Die ZDF-Reihe „Nächste Ausfahrt Glück“ kam mit 3,93 Millionen Zuschauer zwar die privaten Sender hinter sich lassen, doch gegen die ARD hat man wie so oft am Sonntagabend keine Chance.

+++ Dagmar Manzel: Nach „Tatort“-Aus wird überraschende Nachricht publik +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.