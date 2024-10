Dagmar Manzel: Nach „Tatort“-Aus wird überraschende Nachricht publik

Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Nach zehn Jahren und zehn „Tatort“-Folgen verlässt Dagmar Manzel jetzt die Krimireihe.

Am Sonntag (6. Oktober) lief der letzte Fall aus Franken mit ihr. Doch passend zum Abschied gibt es jetzt eine gute Neuigkeit!

Dagmar Manzel im letzten „Tatort“: Millionen schalten ein

Den letzten Fall von Dagmar Manzel als Kommissarin Paula Ringelhahn wollten sich die „Tatort“-Fans offenbar nicht entgehen lassen. Die Franken-Folge „Trotzdem“ konnte am Sonntagabend fast acht Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken, für die ARD bedeutet das mit einem Marktanteil von 29 Prozent den Tages-Quotensieg. Das berichtet das Branchenmagazin „DWDL“.

Mit insgesamt 7,98 Millionen Zuschauern schauten über 600.000 Menschen mehr zu, als beim Franken-„Tatort“ davor. Auch den Abschied des „Tatort“-Teams aus Frankfurt am letzten Sonntag kommt an diese Quote nicht heran, dort schalteten fast zwei Millionen ARD-Zuschauer weniger ein.

+++ „Tatort“: Ende einer Ära! ARD-Zuschauer müssen jetzt stark sein +++

Dagmar Manzel ließ die Hüllen fallen

Auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer können die ARD und Dagmar Manzel zufrieden sein, hier gab es mit 1,27 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 20,8 Prozent ebenfalls den Tagessieg.

Vor allem das ZDF litt unter dem letzten „Tatort“ mit Dagmar Manzel. Der Öffentlich-Rechtliche Konkurrenzsender schickte „Rosmunde Pilcher“ ins Rennen um die Quoten, erreichte aber nur 4,8 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil 17,5 Prozent. Immerhin: Damit ließ das ZDF die Privatsender hinter sich.

Mehr Themen:

Der „Tatort“-Abschied von Dagmar Manzel war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. So ließ die 66-Jährige in der Folge die Hüllen fallen, zeigt Geiselnehmer Karl Dellmann (gespielt von Fritz Karl) ihren blanken Rücken. Was die ARD-Zuschauer sonst noch in dem „Tatort“ aus Nürnberg erwartete, kannst du hier lesen.