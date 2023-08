„Tatort“-Star packt Jahre später über Roland-Kaiser-Krimi aus – „Wo bist du hier gelandet?“

Gestern noch „nur“ Schlagerstar, heute schon „Tatort„-Schauspieler. So dürfte sich Roland Kaiser bei seinem Dreh für den ARD-Krimi „Summ Summ Summ“ gefühlt haben. Normalerweise sieht man den Sänger in TV-Shows wie der „Giovanni Zarrella Show“ oder zu Gast bei Florian Silbereisen. 2013 machte er dann aber mit seiner Rolle im „Münster Tatort“ auf sich aufmerksam.

Zehn Jahre nach der TV-Premiere spricht jetzt seine ehemalige Set-Kollegin ChrisTine Urspruch über die Dreharbeiten mit dem Schlagerstar und überrascht.

„Tatort“-Star erinnert sich zurück

Die Schauspielerin, die sich dafür entschieden hat, die Schreibweise ihres Vornamens in ChrisTine zu ändern, war mit dabei, als Roland Kaiser am „Tatort“-Set seinen Gastauftritt hatte und in die Rolle des Schlagersängers Roman König schlüpfte.

+++ „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch: ARD streicht Alberich aus dem Drehbuch +++

Parallelen zur echten Welt gibt’s in der Folge einige. Zum Beispiel, dass der Sänger für seine Schmusesongs bekannt ist. Und auch den ein oder anderen überengagierten Fan dürfte Roland Kaiser haben. ChrisTine Urspruch jedenfalls hat gute Erinnerungen an den Dreh, vor allem aber an einen Abend zusammen mit Roland Kaiser an einer Hotelbar in Köln, wie sie jetzt im Interview mit „Web.de“ erzählte. Hier kam es nämlich zu einem skurrilen Zwischenfall.

ChrisTine Urspruch erlebt mit Roland Kaiser Überraschendes

Die Drehtage mit dem Sänger seien sehr schön gewesen, erzählt die Schauspielerin. „Roland Kaiser ist wirklich ein sehr höflicher und zuvorkommender Mensch.“ Er habe sich sehr gefreut, Teil des Teams sein zu dürfen.

Dann erzählt sie: „Eines Abends saß ich mit ihm in einer Hotelbar in Köln. Als auf einmal Schlager-Ikone Peter Kraus zu uns kam, dachte ich: ‚Wo bist du denn hier gelandet?'“ Sie habe von jetzt auf gleich in einer ihr bisher völlig fremden Welt, der Schlagerwelt, gesessen.

Im Nachhinein kann sie allerdings sagen: „Dennoch hatte ich einen sehr vergnüglichen Abend mit den beiden.“

Übrigens: Weil die „Tatort“-Sommerpause am Sonntagabend (20. August) noch nicht vorbei ist, gibt’s eine Wiederholung im TV. Zwar nicht mit Roland Kaiser, dafür aber mit ChrisTine Urspruch sowie den Kollegen Jan Josef Liefers und Axel Prahl in „Limbus“.

Die ARD zeigt den „Tatort“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.