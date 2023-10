„Tatort“-Schauspielerin packt über Dreharbeiten aus – „Wie bin ich hier gelandet?“

Die Krimi-Serie „Tatort“ begrüßt immer wieder neue Schauspieler vor der Kamera. Ob als Kommissar oder in einer Nebenrolle: Das ARD-Publikum darf sich ständig über neue Gesichter freuen. Der ein oder andere sorgt dabei für Premieren. So auch Phenix Kühnert, die beim Münchener „Tatort“ namens „Königinnen“ zu sehen sein wird.

Die Schauspielerin Phenix Kühnert ist nämlich eine der ersten Transpersonen in einem Münchener „Tatort“. Für das Model eine ganz besondere Erfahrung, wie sie nun erzählt.

„Tatort“: Schauspielerin spielt erste Rolle

Im Interview mit der „Augsburger Allgemeine“ erzählt die Schauspielerin, wie es hinter den Kulissen für sie lief: „Es war total aufregend. Das war meine erste richtige Rolle und dann direkt in einem ‚Tatort‘. Es gab auch einen Moment – das war eine längere Sprechszene und ich stand am Set, umgeben von 100 Statisten und einem der Kommissare – und ich habe mich gefragt: ‚Wie bin ich hier gelandet?‘ Aber es hat alles gut funktioniert.“

„Tatort“-Schauspielerin setzt sich für Aufklärung ein

Kühnert ist dabei eine der ersten transsexuellen Schauspielerinnen in der Produktion. Wie war das wohl für sie? „In dem ‚Tatort‘ passiert auch Transfeindlichkeit, aber das hat mit den Personen dahinter erst einmal nichts zu tun. Das sind Rollen, die sie verkörpern. Aber natürlich ist das als trans* Person schon etwas, das einen ein Stück weit bewegt, wenn man diese Szenen mit Kolleginnen bespricht“, so die 28-Jährige.

Für die Schauspielerin aus Lübeck ist es wichtig, ihre eigene Realität in ihrer Rolle spürbar zu machen. „Wenn wir uns das große Ganze angucken, ist es wichtig, dass trans* und queere Geschichten in Filmen, Serien und Kunst auch in einem positiven Licht stehen (…) Aber es ist andererseits auch wichtig, darüber aufzuklären und Transfeindlichkeit deutlich zu machen. Damit andere Menschen realisieren, wie unsere Realität ist, denn für mich und viele andere aus der Community ist das unser Alltag“, erklärt sie.

Die „Tatort“-Folge mit Phenix Kühnert, „Königinnen“, wird am Sonntag, 29. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt. Anschließend gibt es die Folge in der Mediathek zu sehen.