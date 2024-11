Kurz vor „Tatort“-Aus: Miroslav Nemec gesteht – „Emotionaler Moment“

Im Leben gibt es Wendepunkte, die nicht nur eine Person, sondern ein ganzes Publikum bewegen. So ein Moment steht für „Tatort“-Star Miroslav Nemec bevor, der seit über drei Jahrzehnten als Kommissar Ivo Batic Fälle löst. Doch seine Rolle im Krimi wird bald Geschichte sein – eine Nachricht, die, wie Nemec selbst zugibt, sehr emotional ist.

Auf der „Blauen Couch“ von Bayern 1 gab der Schauspieler kürzlich einen Einblick in diese besondere Zeit des Abschieds und erzählte offen, was die Zukunft für ihn bereithält.

„Tatort“-Star nimmt Abschied

Im BR-Podcast „Blaue Couch“ sprechen Stars und Sternchen über alles, was sie bewegt – von den größten Erfolgen bis zu den privatesten Einblicken. Auch Nemec nahm kürzlich auf der berühmten Couch Platz und ließ die Zuhörer an seinen Gedanken zur bevorstehenden letzten „Tatort“-Klappe teilhaben.

Seit 1991 verkörpert er den gesetzestreuen Kommissar Ivo Batic und bildet zusammen mit Udo Wachtveitl alias Franz Leitmayr ein unverwechselbares Ermittler-Duo. Nach über 100 Fällen und unzähligen Fernsehabenden voller Spannung und Intrigen steht 2025 nun der finale Abschied bevor.

+++„Tatort“-Star Harald Krassnitzer kämpft mit den Tränen – der Grund ist rührend+++

Dass dieser Schritt nicht leicht wird, gibt Nemec ganz offen zu. „Das kann durchaus sein“, sagt er mit Blick darauf, ob er die Rolle vermissen werde. Doch für ihn ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. „Die letzte Klappe wird ein sehr emotionaler, sentimentaler, mit Tränen verbundener Moment sein“, gesteht er.

„Tatort“-Star: Dream-Team mit Kollege Wachtveitl

Die Geschichte der beiden Kult-Kommissare begann dabei ganz anders als geplant. Vor dem entscheidenden Casting lockten Nemec und Wachtveitl ein eher banales Versprechen an: „Da gibt’s umsonst was zum Essen, da geh‘ mer hin.“ Was damals als spontaner Einfall begann, wurde nicht nur der Auftakt einer steilen Karriere, sondern auch der Beginn einer tiefen Freundschaft. Seit 35 Jahren stehen die beiden nun Seite an Seite vor der Kamera – eine außergewöhnliche Zeit, die ihre Beziehung geprägt hat.

Doch auch bei den besten Partnerschaften kann es mal kriseln. „Es gab auch Auseinandersetzungen, die bis zur Scheidung geführt hätten“, witzelt Nemec. Doch stets fanden die beiden einen Weg, ihre Differenzen beiseitezulegen und auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten: Dem Publikum unvergessliche Krimi-Momente zu schenken.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch was kommt nach dem „Tatort“? Nemec weiß es bereits: Er möchte die Welt bereisen und neue Abenteuer erleben. Für ihn steht fest, dass das Leben noch viel zu bieten hat – auch abseits der Kamera.