„Tatort“: ARD streicht Krimi aus dem Programm – Zuschauer müssen sich umstellen

Sonntagabend ist „Tatort“-Zeit! Für Krimi-Fans ist es fast schon wie eine Gewohnheit, zur Fernbedienung zu greifen und die ARD einzuschalten – doch am Sonntag (25. Februar) schauen sie in die Röhre…

ARD streicht den „Tatort“ aus dem Programm! Aber: Natürlich nicht für immer. Stattdessen zeigt der TV-Sender eine neue Folge „Polizeiruf 110“ – na immerhin!

„Tatort“-Fans schauen in die Röhre – doch kriminell wird es trotzdem

Dann fällt die Umstellung für alle „Tatort“-Fans doch nicht so heftig aus, wie gedacht. Denn auch im „Polizeiruf 110“ geht es um spektakuläre Kriminalfälle – so auch an diesem Sonntagabend.

Der „Polizeiruf 110“-Fall spielt in Rostock. Dort wird das Kripoteam zu einem Tatort gerufen, bei dem es sich auf dem ersten Blick auch um einen unglücklichen Haushaltsunfall handeln könnte – doch es kommt alles anders.

Darum geht es in dem „Polizeiruf 110“-Fall

Die Gerichtsmedizin und die Einbruchspuren sprechen eine deutliche Sprache: Vera Bödecke wurde ermordet. Die ersten Hinweise führen zu der drogenabhängigen Mascha Kovicz. Sie hält sich und ihre vierjährige Tochter mit Einbrüchen über Wasser.

Melly Böwe geht das Schicksal der kleinen Familie sehr nahe – es entsteht eine gefährliche emotionale Nähe zu der Tatverdächtigen Kovicz. Mascha weiß mehr, als sie zugibt, begibt damit alle Beteiligten in eine große Gefahr.

Neue „Tatort“-Folge wird schon bald gezeigt

Krimi-Fans kommen also auch mit dem „Polizeiruf 110“ auf ihre Kosten. Doch der nächste „Tatort“ steht auch schon in den Startlöchern. Bereits am Sonntag (3. März) flimmert wie gewohnt eine neue „Tatort“-Folge („Borowski und der Wiedergänger“) ab 20.15 Uhr über die ARD-Bildschirme – Aufatmen bei den Zuschauern!

„Polizeiruf 110“ kannst du am Sonntag (25. Februar) ab 20.15 Uhr im TV in der ARD oder aber auch in der ARD-Mediathek schauen.