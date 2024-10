Herbe Kritik am „Tatort“ aus Nürnberg – „Bodenlose Frechheit“

Ein neuer Sonntag, ein neuer „Tatort“. Dieses Mal ermittelt das Team aus Nürnberg rund um Paula Ringelhahn, Felix Voss und Wanda Goldwasser. Für Schauspielerin Dagmar Manzel ist es der letzte Einsatz als Kommissarin der Kult-Krimisendung.

Das möchten sich zahlreiche Zuschauer natürlich nicht entgehen lassen und schalten pünktlich um 20.15 Uhr zum „Tatort“ ein. Doch schon nach wenigen Minuten haben einige die Nase auch schon wieder voll.

DARUM geht es in dem „Tatort“ aus Nürnberg

Viele „Tatort“-Fans freuen sich seit Wochen auf den letzten Film mit Dagmar Manzel. In dem Fall muss sie in der Rolle der Kommissarin Paula Ringelhahn in gleich mehreren Todesfällen ermitteln. Dazu stehen ihr ihre Kollegen Felix Voss (gespielt von Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (gespielt von Eli Wasserscheid) zur Seite.

In letzter Zeit wurde die Kritik an den „Tatort“-Filmen immer lauter. Viele TV-Zuschauer beschwerten sich über mangelhafte Tonqualität oder auch schlechte Drehbücher. Umso größer ist die Hoffnung in den Fall aus Nürnberg. Doch schon nach wenigen Minuten sind zahlreiche Fans enttäuscht.

„Tatort“: Zuschauer haben genug

In den sozialen Netzwerken wird während des Films wieder fleißig diskutiert. Während einige den neuen „Tatort“ feiern, können andere ihren Frust nicht mehr verbergen, wie ein Blick in die Facebook-Kommentare zeigt:

„Sehr langatmig und undurchsichtig. Schade, aber mal wieder umgeschaltet.“

„Schlicht und einfach eine bodenlose Frechheit was ‚die‘ einem da für einen geistigen Dünnschiss präsentieren! Als Jahrzehnte langer Tatort Fan haben die es wahrhaftig geschafft, dass ich komplett die Lust verloren habe!“

„Man freut sich auf den Sonntag Tatort und dann das. Da schaue ich doch lieber Rosamunde Pilcher.“

„Auf diese Folge kann ich gut verzichten. Eigentlich schade!“

„Das ist heute leider wieder nichts. Zu langatmig, das Geflüster nervt auch.“

