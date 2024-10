„Tatort“: Kommissarin zieht vor laufender Kamera blank!

Am Sonntagabend (6. Oktober) wird in der ARD wieder ermittelt. Der „Tatort“ kommt an diesem Tag aus Nürnberg. Neben der Freude über die neue Folge dürfte sich bei den Zuschauern allerdings auch Wehmut breit machen.

Es ist nämlich der letzte „Tatort“ mit TV-Kommissarin Dagmar Manzel! Zum Abschied überrascht sie die Zuschauer nochmal mit einer pikanten Szene. Die Schauspieler zeigt sich komplett nackt vor der Kamera!

„Tatort“-Kommissarin lässt die Hüllen fallen

Ein allerletztes Mal schlüpft Dagmar Manzel in die Rolle der Kommissarin Paula Ringelhahn. In dem Fall namens „Trotzdem“ wird es nochmal richtig spannend. „Paula Ringelhahn, Felix Voss und Wanda Goldwasser müssen versuchen, eine Serie zu stoppen, die eine Spur der Zerstörung und des Todes zurücklässt“, heißt es in der Programmankündigung.

Neben Spannung und Nervenkitzel gibt es an diesem Abend allerdings auch ein wenig nackte Haut. In einer Szene zeigt sich Dagmar Manzel nämlich splitterfasernackt vor den Kameras! Zwar sieht man die Schauspielerin nur von hinten doch dieser Anblick überrascht trotzdem. Was hat es damit auf sich?

Das steckt hinter der Nacktszene im „Tatort“

Zum Hintergrund: Dagmar Manzel zieht nicht einfach so blank. Es ist vielmehr eine Polizeitaktik, um einen Geiselnehmer zu überwältigen. Gegenüber „Bild“ erklärt „Tatort“-Regisseur Max Färberböck mehr dazu: „Der ist in dieser Situation in einem unerreichbaren und unberechenbaren Zustand. Nur die Bitte von Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel), sie doch anzusehen, hört er. Als sie nackt vor ihm steht, sieht und spürt er Menschlichkeit.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.