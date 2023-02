„Tatort“: ARD verschiebt Krimi – Schuld ist kollektives Versagen

Er ist eine Institution im deutschen Fernsehen: Der „Tatort“. Bereits seit 1970 laufen die Krimis sonntags in der ARD. Stets um 20.15 Uhr heißt es für die Zuschauer der ARD: Es ist „Tatort“-Zeit. Wer allerdings an diesem Sonntag (12. Februar 2023) um viertel nach acht die ARD anschaltet, wird überrascht sein.

Denn dann wird nicht etwa die bekannte „Tatort“-Melodie von Klaus Doldinger erklingen. Die ARD wird den „Tatort“ nämlich ausnahmsweise ein Stückchen nach hinten verschieben.

Die ARD verschiebt den „Tatort“ am Sonntagabend

So findet sich im TV-Programm der ARD der Hinweis, dass der Krimi, der an diesem Wochenende aus dem Schwarzwald stammt, erst um 20.20 Uhr beginnt. Der Grund für die fünfminütige Verschiebung: Kollektives Versagen bei der Wahl in Berlin im Jahr 2021. So muss die Wahl für das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen in diesem Jahr wiederholt werden, weil es 2021 zu zahlreichen Pannen wie fehlenden Stimmzetteln, vorübergehend geschlossenen Wahllokalen und langen Warteschlangen vor den Wahllokalen gekommen war.

Doch was hat die Wahl in Berlin mit dem „Tatort“ zu tun? Nein, die Kommissare Friedemann Berg (gespielt von Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (gespielt von Eva Löbau) fangen nicht etwa später an, damit alle Wahlhelfer pünktlich vor dem Fernseher sitzen können.

Die ARD verlängert ob der besonderen Lage seine Nachrichtensendung, die „Tagesschau“, um fünf Minuten. Die Zuschauer werden es vermutlich verkraften können, wenn im Gegenzug dafür in Berlin alles gut geht.

In dem neuen „Tatort“ mit dem Titel „Unten im Tal“ geht es um einen sogenannten Cold-Case. Eine Teenagerin galt lange Zeit als vermisst. Nun wurde ihre Leiche in der Nähe eines Sees gefunden. Können Berg und Tobler den Fall lösen? Der „Tatort – Unten im Tal“ läuft am 12. Februar 2023 um 20.20 Uhr in der ARD.