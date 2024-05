ARD lässt die Bombe platzen: Jetzt ist es offiziell

Es ist vor jedem großen Sport-Turnier eine Frage, die den Fans unter den Nägeln brennt: Mit welchem Song gehen die großen Übertragungsanstalten ins Rennen? Schließlich wird eben jenes Lied in den kommenden Wochen in jeder Werbeunterbrechung gespielt, und verlässt damit wochenlang das Fan-Ohr nicht mehr.

Und so stellte sich auch in diesem Jahr die Frage, mit welchem Lied die ARD wohl in die kommende Fußball-Europameisterschaft geht, die in diesem Jahr in Deutschland stattfinden wird. Am Samstagabend (11. Mai) löste sich in Köln das Rätsel.

Mark Forster singt den ARD-EM-Song

Während des Konzertes von Mark Forster wurde offiziell verkündet, dass es Forsters neues Lied „Wenn du mich rufst“ der ARD-EM-Song wird.

Mark Forster tritt damit in die Fußstapfen von Stars wie den Fantastischen Vier, Clueso oder Herbert Grönemeyer, die allesamt schon ihre Songs zu WM-Übertragungen beisteuerten.

Die Fußball-Europameisterschaft startet am 14. Juni mit dem Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt und wird von der ARD übertragen.