Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Mai 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20:15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20:15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch die neue Erstausstrahlung des Tatorts sehen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine:

20. Mai „Letzter Ausflug Schauinsland“, Schwarzwald

Tatort Sendetermine im Mai

Beim letzten Tatort vor der Sommerpause wird es spannend im Schwarzwald. Das Kommissar-Duo Franziska Tobler und Friedemann Berg treibt es durch einen Mord in eine forensische Psychiatrie. Der Verdächtige, Hansi Pagel, sitzt in der Psychiatrie aufgrund von Gewalt gegen seine Frau und Kinder. Jetzt wird er beschuldigt, die Psychologin und psychiatrische Gutachterin Lisa Schieblon ermordet zu haben. Schieblon war die Gutachterin von Pagel und sein Weg in die Freiheit. Alle um ihn herum wollen aber auf keinen Fall, dass er aus der Psychiatrie entlassen wird. Ein spannender Fall wartet in dem Tatort „Letzter Ausflug Schauinsland“ am Pfingstmontag, 20. Mai, auf euch.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen vom Tatort im Mai. Weitere Ergänzungen folgen. Mehr über die Kommissare der Ermittler-Teams erfährst du hier.