„Tatort“ (ARD): Zuschauern platzt der Kragen – „Reicht langsam“

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Sonntag ist „Tatort“ -Tag! Die beliebte ARD-Srie hat schon zahlreiche Krimi-Fans in ihren Bann gezogen. Einige Zuschauer sind jetzt aber ziemlich verärgert. Und das ist der Grund.

Auf Facebook kündigte „Tatort“ auf seiner Seite den Fall an, der an diesem Sonntag in der ARD gespielt wird. „Falke und Grosz ermitteln heute Abend im Fall ‚Querschläger‘“ heißt es in dem Social Media-Post. Als Vorgeschmack gibt es den Trailer auch gleich dazu.

„Tatort“ (ARD): Zuschauer sind empört

Doch einige Zuschauer scheinen damit so gar nicht einverstanden zu sein, denn: Der „Tatort“, der am Sonntagabend läuft, ist lediglich eine Wiederholung! Ihren Ärger darüber machen die Krimi-Fans unter dem Beitrag Luft.

--------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

---------------

„Kein Bedarf“, schreibt eine Facebook-Userin kurz, aber deutlich. Ein anderer meint: „Wozu muss ich überhöhte GEZ-Gebühren zahlen, wenn ständig nur Wiederholungen kommen? Es reicht langsam.“ Ein weiterer Facebook-Nutzer wiederum fragt: „Ist die Zeit der Wiederholungen endlich vorbei?“

„Tatort“ (ARD) kündigt Fall an, aber die Fans sind sauer

Eine Frau hat einen ganz anderen Wunsch an den „Tatort“: „Liebes Tatortteam! Würde mir wünschen, dass auch mal ältere Wiederholungen ausgestrahlt werden. Die neuen sind den Zuschauern noch zu sehr im Gedächtnis!“

-------------

---------------

Ob die ARD diesem Wunsch nachkommen wird? Bald soll es ja auch wieder neue Fälle geben.

Und das nicht zu knapp. Die Highlights der kommenden Wochen findest du HIER.

