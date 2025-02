„Tatort“-Star blickt dem Grauen ins Gesicht: „Tote und völlig verängstigte Hunde“

"Tatort" (ARD): "Vier Leben" – Politische Verstrickungen im Wettlauf mit der Zeit

Ermittler-Duo Karow und Bonard müssen sich in der Tatort-Episode "Vier Leben" am 16.02.2025 einem gefährlichen Scharfschützen stellen, der die Hauptstadt in Atem hält. Immer tiefer geraten sie bei ihren Ermittlungen in die politischen Kreise Berlins im Wettlauf mit der Zeit.