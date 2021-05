Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers kann es nicht fassen – „So langsam wird es uns unheimlich“

Bei der Tagesschau sind die Nachrichtensprecher immer top gekleidet. Täglich wechseln die Outfits der Tagesschau-Ikonen, für welche sie sich meist selbst entschieden haben.

Eine Sache kommt Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers jedoch genau deshalb mittlerweile ziemlich komisch vor.

Tagesschau: Kann das noch Zufall sein? Sprecherinnen sind verblüfft

Pinke Chino-Hose, weiße Bluse und beige Schuhe mit Absatz – so schick sah man Judith Rakers am 19. Mai wieder in der Tagesschau. Mit ihrer Outfitwahl hat die Tagesschau-Sprecherin eigentlich mal wieder komplett ins Schwarze getroffen. Doch damit war sie nicht allein.

----------------------------

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Heute lebt Judith Rakers in Hamburg

Judith Rakers arbeitet als Journalistin, Fernsehmoderatorin und seit 2005 als Sprecherin der „Tagesschau“ in der ARD

Seit 2010 moderiert Judith Rakers neben Giovanni di Lorenzo die Talkshow „3nach9“

Judith Rakers ist passionierte Reiterin und hat zwei Pferde: Carlson und Sazou.

Im Oktober 2017 trennte sich Judith Rakers von ihrem langjährigen Ehemann Andreas Pfaff

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------

„So langsam wird es uns unheimlich“, schreibt Judith Rakers in einen Beitrag auf Instagram. Dazu postet sie ein Bild mit Tagesschau-Kollegin Caren Miosga, die sich an diesem Tag für ein und denselben Farbton wie Judith Rakers entschieden hat. Das ist anscheinend nicht zum ersten Mal passiert.

Moderatorin Judith Rakers aus Hamburg. Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, patrick becher

Ob das wohl Zufall ist? Die Tagesschau-Sprecherinnen behaupten: NEIN! „Wieder nicht abgesprochen“, schwört Judith Rakers unter ihrem Instagram-Beitrag.

Tagesschau: Zuschauer sind belustigt und sehen einen klaren Vorteil

Auch den treuen Zuschauern der Tagesschau scheint der Partnerlook der beiden Sprecherinnen schon mehrfach aufgefallen zu sein. „Als ich euch sah, dachte ich: Die sind zusammengezogen“, schreibt ein Instagram-Nutzer belustigt.

„Noch nie habe ich bei den Nachrichten so gelacht wie heute“, äußert wiederum eine weitere Followerin. Weitere Zuschauer der Tagesschau sehen den regelmäßigen Partnerlook der beiden Sprecherinnen sogar als sinnvoll an.

------------------

Mehr zur Tagesschau (ARD):

„Tagesschau“ (ARD): Nach Aus von Linda Zervakis – jetzt kommt DAS raus

„Tagesschau“: Linda Zervakis spricht Klartext –sie wehrt sich DAGEGEN: „Vergesst es“

„Tagesschau“-Star Judith Rakers konfrontiert Jan Josef Liefers – ausgerechnet DAS ist seine Antwort

------------------

„Für die Optik auf alle Fälle super“, merkt eine Tagesschau-Zuschauerin an. Ob abgesprochen oder nicht – auch weiteren Zuschauern scheint es zu gefallen, dass Judith Rakers und Caren Miosga scheinbar denselben Kleidungsstil haben und die Tagesschau somit im „Uniform-Look“ moderiert wird.

Wenn du wissen willst, welche zufälligen Partnerlooks die beiden Damen in den letzten Wochen noch getragen haben, dann klicke hier. (mkx)