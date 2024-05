Sylvie Meis im Rausch der Gefühle – „Der größte Segen in meinem Leben“

Sylvie Meis, ehemals van der Vaart, ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. An der Seite von Profi-Fußballer und Exmann Rafael van der Vaart wurde sie als Spielerfrau berühmt, eroberte schnell als Moderatorin die TV-Bühne von „Let’s Dance“. In der Castingshow „Das Supertalent“ bewertete sie mehrere Staffeln lang Künstler aus aller Welt – karrieretechnisch könnte es für die 46-Jährige nicht besser laufen. Auch wenn sie privat noch nicht das Glück in der Liebe gefunden hat, ist ein Mann doch ihr größter Schatz.

Sylvie Meis: Diese Bilder möchte sie vor ihren Fans nicht verstecken

Zum diesjährigen Muttertag kommen viele Familien zusammen, um im engen Kreis ihrer Liebsten zu feiern. Auch Moderatorin Sylvie Meis teilt zum Festtag einen süßen Schnappschuss. Denn die 46-Jährige präsentiert sich nicht nur in der TV-Welt, sondern teilt ebenfalls auf Social Media persönliche Einblicke in ihr Leben. Ihren 1,4 Millionen Followern zeigt sie regelmäßig verschiedene Facetten ihres privaten Ichs, vom sportlichen Workout bis zur glamourösen Abendgarderobe.

Auf ihrem neuesten Post sieht man sie eng an ihren Sohn Damián geschmiegt, den sie in ihrer ersten Ehe mit Rafael van der Vaart auf die Welt brachte. Ein ungewohnter Anblick für viele Fans, schließlich hält Sylvie Meis ihren Nachwuchs größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Das enge Mutter-Sohn-Verhältnis möchte sie ihren treuen Anhängern aber nicht vorenthalten: „Deine Mutter zu sein, ist bei weitem der größte Segen in meinem Leben. Frohen Muttertag an all die schönen und hart arbeitenden Mütter da draußen“, titelt sie unter den Fotos, die Sylvie und Damián im Verlauf mehrere Jahre zeigen.

Während viele Jugendliche so eine Aktion ihrer Eltern peinlich finden würden, zeigt sich der 17-jährige Damián ebenfalls von der Liebe zu seiner Mutter erfüllt. So postete er auf Instagram ein Bild aus dem Restaurant mit Sylvie Meis und versah dieses mit einem Herz.