„Verstehen Sie Spaß“: Sylvie Meis rastet vor laufender Kamer aus – „Ich find’s einfach sch****“

Der ARD-Klassiker „Verstehen Sie Spaß?“ erfüllt auch an diesem Samstag (20. April) seinen Zweck – zumindest für die Zuschauer. Die dürfen wieder gemütlich vom heimischen Sofa aus zu sehen, wie Promis und Normalos Tausend Tode in peinlichen oder aufwühlenden Situationen sterben.

Zu den Opfern der neuen Ausgabe gehört auch Vollprofi Sylvie Meis. Die ehemalige „Let’s Dance“-Moderatorin ist für ihre freundliche und professionelle Art bekannt, leistete sich vor laufender Kamera bisher kaum einen Patzer. Das ändert sich allerdings bei „Verstehen Sie Spaß?“.

„Verstehen Sie Spaß?“: So hat man Sylvie Meis noch nie gesehen

Als „Verstehen Sie Spaß?“-Falle dient ein Hotel in Sylvies Wohnort Hamburg, das das Model für eine Werbekampagne gebucht hat.

Bei dem Foto-Shooting vor Ort wurde Sylvie Meis mit immer mehr ungewohnten Situationen konfrontiert, wie man in einem Vorab-Video zur ARD-Show auf Youtube sehen kann. So wurde sie absichtlich schlecht geschminkt und bekam obendrein noch überraschend einen männlichen Foto-Partner an die Seite gestellt.

Mit dem Mann namens Ante Brekalo sollte die Niederländerin plötzlich wie für ein Pärchen-Shooting posieren. Schon da wurde es Sylvie zu bunt. „Das kann doch nicht wahr sein“, entfährt es ihr genervt. Doch ganz Profi, lässt sich die Moderatorin darauf ein. Als das „Verstehen Sie Spaß?“-Team allerdings zu härten Maßnahmen greift, reicht es ihr dann doch.

„Verstehen Sie Spaß?“: „What the fuck?“

Denn Brekalo verschwindet plötzlich, lässt Sylvie mit der Ankündigung, er müsse für 30 Minuten weg („Business as usual“) einfach stehen – und warten. Zu viel für die 43-Jährige. „Honestly, ich find’s einfach scheiße. Ich mache alles – aber jetzt hier zu stehen, und der Typ kommt rein und geht wieder weg. Sorry, da dreh‘ ich durch.“

Doch es kommt noch schlimmer. Sylvie Meis muss kurz darauf feststellen, dass der für sie unbekannte Mann eines der Fotos aus dem Pärchen-Shooting auf Instagram hochgeladen hat und es als Liebes-Outing der beiden verkauft. „What the fuck?“, fällt die sonst so besonnene Moderatorin völlig aus der Rolle.

Wie Sylvie Meis reagiert, als der Scherz aufgelöst wird, kannst du bei „Verstehen Sie Spaß?“ um 20.15 Uhr in der ARD oder im Livestream der Mediathek sehen.