„Stern TV“: TikTok-Star isst zum ersten Mal Döner – er wird es nie wieder tun

Sie sind absolute Stars auf TikTok. Über 280.000 Menschen folgen ihnen, mehr als acht Millionen Likes konnten sie bereits sammeln, ihre Videos erzielen regelmäßig mehr als sechs- bis siebenstellige Aufrufe. Der Account Erik, Madsi und Kalle ist ein echter Erfolg. Sein Name: „Two and a down man“. Angelehnt an die legendäre US-Sitcom mit Charlie Sheen leben die drei Jungs in einer Wohngemeinschaft.

Sie kennen sich seit Kindheitstagen. Der 24-jährige Madsi hat das Down-Syndrom. Er ist einer DER Shootingsstars auf TikTok. Nun berichtet auch das RTL-Magazin „Stern TV“ über den jungen Mann.

TikTok-Star isst bei „Stern TV“ seinen ersten Döner

Via Instagram veröffentlichte „Stern TV“ nun ein Video der Drei beim Abendessen. Normalerweise ist Madsi sehr streng mit seinem Essen. Er mag nur Pommes und trockenes Brot – am liebsten Laugenstangen und Toast. Doch für die Kameras von „Stern TV“ hat er sich nun an eine ganz besondere Köstlichkeit gewagt – den Döner.

++ Aldi bietet den 2-Euro-Döner an – und Grill-Betreiber gehen auf die Barrikaden ++

Herzhaft beißt der 24-Jährige in den Döner, den ihm sein Kumpel Erik reichte. Kurz verzieht er das Gesicht, reicht die Fleischtasche seinem Freund zurück. Wie es ihm gemundet hat, wollen die Kumpels wissen. „Das schmeckt gut, Erik“, lacht Madsi.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Döner wird wohl nicht Madsis Leibspeise

Noch einmal einen Döner essen, möchte er aber anscheinend nicht. „Jawoll, du hast zum ersten Mal Döner mit Salat gerade gegessen. Willst du nochmal?“, fragt Erik. Doch Madsis Antwort ist klar. „Nein, nein“, winkt der TikTok-Star ab. Das war deutlich.

Die Fans bei Instagram jedenfalls sind begeistert von Madsis Herzlichkeit. „Nein, nein“, lacht eine Followerin, „zu höflich, um zu sagen, dass er es nicht mag.“ Und ein anderer ergänzt: „Lange nicht mehr so gerne ein Video gesehen. Das kann man nur von Anfang bis Ende lieben. Es ist witzig und respektvoll, herzerwärmend und nicht Mitleiderregend. Madsi Diplomatie-King sein Vater! Und sein sarkastisches Lachen …“