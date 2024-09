Rewe, Edeka und Co: TikToker schießt gegen Olaf Scholz! „Schmeckt nach Insolvenz“

Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Inflation, Ukraine-Konflikt und steigende Energiepreise – es gibt viele Gründe, warum die Lebensmittel bei Rewe, Edeka und Co. in den vergangenen Jahren immer teurer geworden sind. Zumal es kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern viele Verbraucher fast täglich beschäftigt. Grund genug, dass es Thema zahlreicher Fernsehsendungen oder Diskussionen im Internet ist.

Auch TikToker Brooklyn Oyoms beschäftigt sich in seinen Videos hauptsächlich mit einem Thema: den Preisen in Deutschland. Ob Führerschein, Kino oder Supermarkt, in kurzen Videos spricht er an, was viele denken und verpackt das Ganze mit der nötigen Portion Humor. In vielen seiner Videos spricht er Olaf Scholz direkt an – natürlich auch mit der richtigen Dosis an Komik.

Rewe, Edeka und Co: Fragen an den Kanzler

Mehr als 7,5 Millionen Mal wurde das Video des Influencers auf TikTok mittlerweile geklickt. „Willkommen in Deutschland. Das Land, wo du mittlerweile mehr zahlst, als du eigentlich verdienst“, beginnt er den Clip. Dann zeigt er verschiedene Preise, die seiner Meinung nach einfach zu teuer sind. Neun Euro für Olivenöl, fünf Euro für Haribo. Warum ist alles so teuer, fragt er den Bundeskanzler. „Olaf Scholz! Ich möchte wissen, wieso ich dafür ganze drei Euros ausgeben muss. Soviel hat damals ein Döner gekostet“, spricht er aus, was viele Verbraucher denken.

Natürlich mit dem nötigen Augenzwinkern, schließlich wissen die meisten, dass nicht nur der SPD-Politiker für die Preise bei Rewe, Edeka und Co. verantwortlich ist. „Das schmeckt nach Spaß? Nein, das schmeckt nach Insolvenz!“, scherzt er weiter. In den Kommentaren feiern ihn viele für seine direkte Art. „Kann man ihn jetzt endlich wählen?“, lautete beispielsweise eines der über 9.000 Kommentare.

In vielen seiner Videos prangert er Missstände in Deutschland an. Nicht umsonst ist er in einem seiner Videos mit einem lebensgroßen Scholz-Papp-Display zu sehen. Alles natürlich mit einem Augenzwinkern, aber die Thematik hinter den Preisexplosionen bei Rewe, Edeka und Co. ist real.