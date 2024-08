Aldi bietet den 2-Euro-Döner an – und Grill-Betreiber gehen auf die Barrikaden

Aldi Süd lockt seine Kunden derzeit mit einem Angebot, das für viele Liebhaber der türkischen Küche zu schön wirkt, um wahr zu sein. „Döner für alle“ heißt die Aktion, die den Kunden einen Döner ab dem Schnäppchenpreis von 2 Euro verspricht.

„Die Aktion ‚Döner für alle‘ ist als Reaktion auf die Debatte rund um die gestiegenen Döner-Preise entstanden“, sagt Christian Göbel, stellvertretender Geschäftsführer Marketing & Communication bei Aldi Süd: „Mit dem Angebot des beliebten Fast Foods zu einem besonders günstigen Preis möchten wir den Menschen eine Freude bereiten und unterstreichen dabei unsere Rolle als Preisführer.“

Aldi und der 2-Euro-Döner

Mit der Aktion hatte Aldi am 7. August bereits in Düsseldorf begonnen. In den darauffolgenden Tagen war der Döner-Truck zu Gast in Mainz und München. Am 16. August endet die Aktion vorerst in Nürnberg.

Der Truck serviert Döner mit Huhn oder Rind für 3 Euro sowie die vegetarische Variante für 2 Euro. Mit den Preisen begibt Aldi sich auf eine Zeitreise vor der Corona-Pandemie. Damals hatte ein Döner vielerorts ebenfalls nur rund 3 Euro gekostet.

Nach der Corona-Pandemie schossen weltweit die Kosten für Rohstoffe in die Höhe und Lieferketten hatten massive Probleme. Energiepreise stiegen, und die Inflation erreichte schwindelerregende Höhen. Die Folge: Imbissbuden mussten die Preise deutlich nach oben korrigieren, um rentabel zu bleiben.

Grill-Betreiber können beim Aldi-Preis nicht mithalten

Ein Döner kostet heute in vielen Läden 7 bis 8 Euro. Dadurch hat der Döner sich für viele Menschen vom Lieblings-Fast-Food zum Luxus-Snack entwickelt. Die Nachfrage nach Döner sank dementsprechend vielerorts enorm.

Dass Aldi nun seinen eigenen Döner für diesen Spottpreis anbietet, dürfte sich für viele Grill-Betreiber wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen. Sie werden hoffen, dass es für Aldi bei dieser einmaligen Aktion bleibt. Ansonsten müssten viele Dönerbuden-Betreiber schon bald um ihre Existenz bangen.