Bürgergeld-Empfänger über TikTok: „Schneller komme ich an Geld nicht ran“

Uelzen an der Lüneburger Heide – Hier leben Dennis (43) und seine Verlobte Annika (29), die von der ganz großen Karriere als Influencer träumen. Dennis lebt zurzeit von 502 Euro Bürgergeld im Monat, während Annika von 638 Euro ALG1 lebt. Trotz dieser bescheidenen finanziellen Mittel haben sie große Pläne: Sie wollen sich eine Selbstständigkeit im digitalen Bereich aufbauen.

Ihr Ziel ist klar: TikTok, Instagram & Co. sollen ihre Arbeitsplätze werden. Um diesen Traum zu verwirklichen, streben sie einen Gründungszuschuss an. Seit sie zusammen sind, posten sie regelmäßige Updates zu ihrem Leben – ihr gemeinsames Hobby ist Social Media. Und was braucht man als Social-Media-Star? Das richtige Equipment.

Bürgergeld: Sie träumen von der Selbstständigkeit

Durch einen anonymen Sponsor haben sie eine finanzielle Unterstützung erhalten, mit der sie sich ein Mikrofon mit Standfuß und Halterung gekauft haben. Denn das Paar will hoch hinaus. Sogar eine Unternehmensgesellschaft (UG) wollen sie gründen, für die ein Startkapital von einem Euro ausreicht. Trotzdem wollen sie beim Jobcenter einen Gründungszuschuss beantragen.

„Wir haben für das ganze Set-up nicht einmal 500 Euro ausgegeben,“ betont Dennis. „Eine Kapitalanlage für eine Selbstständigkeit mit unter 500 Euro zu starten, finde ich schon recht sportlich.“ Mit den hoffentlich erzielten Einnahmen aus ihrem Influencer-Dasein haben Dennis und Annika bereits Ideen, wofür sie das Geld ausgeben wollen: Hochzeitsvorbereitungen, die Hochzeit selbst und einen Urlaub.

„Was meinst du, warum ich als Influencer so Gas gebe?“ fragt Dennis. „Schneller komme ich für eine Hochzeit nicht an Geld ran.“ Annika macht die Rechnung auf: „Gestern habe ich 40 Minuten morgens ein Live-Video gemacht und in diesen 40 Minuten 60 Euro gemacht.“ Doch über die bisherigen Einnahmen wollen die beiden nicht sprechen. „Das sind Zahlen, über die man nicht spricht,“ sagt Dennis trocken.

