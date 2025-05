Bürgergeld-Aussteigerin sucht am Strand nach Schätzen – was sie findet, macht wütend

Das Leben mit Bürgergeld ist oft eine Herausforderung. Teure Marken sind meist unerreichbar, und jeder Cent muss mit Bedacht ausgegeben werden. Doch Sandra aus der RTL2-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat den Ausweg gefunden. Auf der Suche nach den Scheinen, kommt die Blondine dabei auf die skurrilsten Ideen…

Sandra hat ein neues Hobby: Schatzsuche am Strand! Die Mutter von sechs Kindern aus Rostock hat sich einen Metalldetektor zugelegt und durchkämmt jetzt den Warnemünder Strand. Ihr Ziel? Ein paar Münzen finden, während sie auf den erlösenden Anruf von der Bank wartet. Der Traum: ein eigenes Haus in Ostfriesland!

Bürgergeld: Sechsfachmutter gibt nicht auf

Mit ihrem Metalldetektor im Schlepptau ist Sandra voller Hoffnung. Und tatsächlich: Nach stundenlangem Suchen schlägt das Gerät Alarm. „Das Herz schlägt schon ein bisschen höher“, berichtet Sandra. Und dann: Ein Euro und zwei Cent! Nicht die Welt, aber immerhin ein Anfang. Doch die Sechsfachmutter findet nicht nur Geld. Ihr Detektor piepst vor allem bei Müll, den sie fleißig einsammelt.

„Ich hasse es, wenn die Leute alles einfach wegschmeißen“, sagt sie. So wird aus der Schatzsuche auch gleich eine Aufräumaktion. Die bescheidene Ausbeute entmutigt Sandra nicht. Im Gegenteil, sie bleibt optimistisch. „Es dauert eine Weile, bis ich aufgebe. Irgendwann finde ich was, spätestens im Sommer“, verspricht sie. Ob sie dann an der Ostsee oder Nordsee sucht, hängt noch von der Bank ab.

Die Folge rund um Sandra’s Schatzsuche strahlt RTL2 am Montag aus (5. Mai).

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.