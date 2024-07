Stefano Zarrella steht neben Hollywood-Stars und ist sprachlos – „Träume werden wahr“

Er hat sich längst einen Namen neben seinem berühmten Bruder Giovanni gemacht – Stefano Zarrella. Dabei eroberte er in den letzten Jahren nicht nur die sozialen Medien im Sturm, sondern auch die Herzen vieler Fans.

Als Food-Blogger begeistert der 33-Jährige mit kreativen Kochvideos seine treuen Anhänger – und durfte jetzt sogar neben den ganz großen Filmstars in der Küche stehen!

Stefano Zarrella meets Hollywood

Stefano Zarrella ist als Künstlermanager längst nicht mehr nur hinter der Kamera vorzufinden. Denn in der diesjährigen Ausgabe von „Let’s Dance“ stellte er sein Können auf der Bühne der RTL-Show unter Beweis. Auch wenn der Food-Blogger den Titel „Dancing Star 2024“ nicht abstauben konnte, feiert er nun doch einen Riesenerfolg!

Denn der jüngere Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella stand kürzlich mit echten Schauspiel-Größen am Herd. Schauspieler Hugh Jackman („Wolverine“) und Ryan Reynolds („Deadpool“) backten mit Stefano doch tatsächlich einen Kuchen! Und der stand ganz im Motto des neuen Films der zwei Hollywood-Stars, ein Crossover der beiden Charaktere Deadpool und Wolverine im Marvel Cinematic Universe.

Stefano Zarrella ist sprachlos!

Stefano Zarrella kann sein Glück kaum in Worte fassen und titelt unter einem Instagram-Post: „Unglaublich was alles passieren kann, wenn man an seine Träume glaubt. Bin einfach noch sprachlos. Das wäre alles ohne eure Unterstützung und Liebe nicht passiert. Von tiefsten Herzen vielen DANK. Weiß JEDEN Einzelnen von euch zu schätzen.“

Hugh Jackman und Ryan Reynolds waren sogar richtig begeistert von der Backkunst des Hobbykochs. „Die Jungs haben den Kuchen sehr gefeiert und sie wollten ihn beide aufs Zimmer serviert haben“, so Zarrella.

Die Begegnung mit den Schauspielern ist aber nicht die einzige Überraschung, die Stefano Zarrella für seine Fans bereit hält. „Da kommt was Cooles auf euch zu“, schreibt er außerdem zu seinem Foto auf Social Media. Es bleibt spannend, was genau seine Follower in nächster Zeit erwartet!