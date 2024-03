„Deadpool 3“: Schon vor Kinostart steht es fest – DAS sollte eigentlich geheim bleiben

Kaum ein Filmstudio setzt so viel auf Geheimniskrämerei wie Marvel. Der Comic-Riese punktet in seinen Filmen immer wieder mit Gastauftritten oder überraschenden Wendungen – und die sollen natürlich nicht schon direkt am Anfang verdorben werden.

Doch eingefleischte Fans setzen häufig alles daran, um schon vor Kinostart jedes noch so kleine Detail über die kommenden Comic-Filme herauszufinden. So auch bei „Deadpool 3“ – beziehungsweise „Deadpool & Wolverine“ -, der am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos startet (>> hier mehr dazu).

Jetzt haben neugierige Schnüffler tatsächlich ein Geheimnis ans Licht gebracht, dass die Macher eigentlich noch gar nicht verraten wollten…

„Deadpool & Wolverine“: Geheimnis gelüftet

Marvels X-Men-Kosmos, aus dem auch Deadpool und Wolverine stammen, ist reich bestückt mit zahlreichen Charakteren und Storylines. Bisher lagen die Filmrechte dazu bei 20th Century Fox – doch Disney/Marvel haben das Studio gekauft und können somit jetzt nicht nur die X-Men in ihr MCU (Marvel Cinematic Universe) einfügen, sondern beispielsweise auch die „Fantastic Four“ (>> die Besetzung steht schon fest).

Diese neue Ära wird nun von Ryan Reynolds eingeläutet, der zum dritten Mal in seine Erfolgsrolle als Sprüche klopfender Antiheld Deadpool schlüpft. Für „Deadpool & Wolverine“ konnte er sogar Hugh Jackman als klingenschwingenden Mutanten aus dem Comic-Ruhestand zurückholen. Und die Fans haben extrem viel Bock auf den Streifen – der Trailer wurde auf YouTube mit insgesamt mehr als 365 Millionen Aufrufen zum meistgeklickten Trailer aller Zeiten!

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans haben sich den Clip sicherlich mehrfach angesehen, um jedes Detail darin genau unter die Lupe zu nehmen. Womöglich könnten sich hier Hinweise darauf verbergen, welche Überraschungen im fertigen Film auf die Zuschauer warten.

Eines dieser Geheimnisse ist nun offenbar gelüftet. Ja, Deadpool und Wolverine sind die Helden des Films – aber wer wird der große Bösewicht sein, gegen den die beiden antreten müssen?

Wer ist der Bösewicht in „Deadpool 3“?

Im Trailer ist kurz die Aufnahme eines kahlen Kopfes zu sehen. Wem gehört wohl diese Glatze? Marvel-Fans denken sicherlich sofort an X-Men-Gründer Charles Xavier alias Professor X zurück, bisher verkörpert von Patrick Stewart und James McAvoy. Und dieser Verdacht geht tatsächlich in die richtige Richtung.

Denn tatsächlich handelt es sich bei dieser Figur wohl um Charles Xaviers Zwillingsschwester! Das geht aus dem offiziellen Eintrag von „Deadpool & Wolverine“ im US-amerikanischen Copyright-Register hervor. Dort aufgelistet ist Schauspielerin Emma Corrin (Prinzessin Diana in „The Crown“) in der Rolle von Cassandra Nova.

In den Comics erkannte Charles bereits im Mutterleib das Böse in seiner Zwillingsschwester und versuchte, sie schon vor der Geburt mit seinen übersinnlichen Fähigkeiten zu töten. Doch das misslang. Als Zellhaufen in der Kanalisation wuchs Cassandra langsam aber sicher heran – und tritt schließlich als rachsüchtige Schurkin ins Rampenlicht, die einen Genozid an 16 Millionen Mutanten in Auftrag gibt.

„Deadpool & Wolverine“ startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.