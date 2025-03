Stefan Raab muss nach „Du gewinnst hier nicht die Million“ Verlust verkraften

Stefan Raab (58) is back in town! Aus dem RTL-Ring direkt zu „Du gewinnst hier nicht die Million“. Der Entertainer gibt wieder Vollgas. Und mit „DGHNDM“ schaffte er sogar den Sprung vom Stream ins deutsche Free-TV. Mit Erfolg?

Auch am Mittwochabend (12. März) gab es wieder eine brandneue Folge natürlich mit Starbesetzung. Mit dabei: Tanz-Experte Joachim Llambi (60) und Modezar Harald Glööckler (59). Während Raab wie gewöhnlich mit spitzem Charme durch die Sendung führt, bleibt eine Frage offen: Kann der Moderator die Zuschauer bei der Stange halten? Ein Blick auf die Quoten verrät mehr!

Stefan Raab muss der Tatsache ins Auge sehen

Am 12. Februar feierte Raab die Free-TV-Premiere auf RTL. Am Tag danach herrschte Freudenstimmung. Denn: Der TV-Titan erreichte starke 15,5 Prozent in der Zielgruppe. Doch dann begann der Abwärtstrend. Die zweite Folge fiel, wie „Quotenmeter“ berichtet, auf 12,8 Prozent, und schließlich kratzte „DGHNDM“ mit rund 10 Prozent nur knapp am zweistelligen Bereich. Die jüngste Folge lockte 0,50 Millionen Zuschauer aus der begehrten Zielgruppe vor den Bildschirm.

+++ Auch spannend: Stefan Raab: Überraschungsgast bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ – „Das wird episch“ +++

Die Quote? Mäßige 10,7 Prozent. Ein Lichtblick, aber kein Freudensprung. Und die älteren Zuschauer? Fehlanzeige! Weniger als eine Million schalteten ein, nur magere 4,0 Prozent Marktanteil. Kein Grund zum Feiern für den sonst so erfolgsverwöhnten Moderator. Nach Raabs Show folgte „RTL Direkt“. Doch die News-Sendung zog nur 0,25 Millionen der 14- bis 49-Jährigen an. Die Quote? Enttäuschende 6,8 Prozent.

Weitere Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Auch „Stern TV“ mit Steffen Hallaschka (53) konnte nicht punkten. Nur 0,18 Millionen Werberelevante sahen zu – ein Marktwert von 6,9 Prozent.