Stefan Raab: Überraschungsgast bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ – „Das wird episch“

In seiner RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ zieht Stefan Raab Woche für Woche über den ein oder anderen Promi her. Seit Monaten hat er sich dabei vor allem auf IHN eingeschossen – Modedesigner Harald Glööckler. Immer wieder nimmt er dabei den Unternehmer und seine Show „My Style Rocks“ auf die Schippe. Nun schießt Stefan Raab den Vogel ab und lädt neben Joachim Llambi und Christina Hänni ausgerechnet Harald Glööckler in seine Show am Mittwochabend (12. März) ein.

Wer auf einen hitzigen Schlagabtausch und schlagfertige Sprüche gehofft hat, wird aber leider enttäuscht. Das Gespräch verlief nämlich entgegen aller Erwartungen friedlich und ziemlich unspektakulär. Zur Begrüßung fragt Stefan Raab den Designer sofort: „Darf ich ‚Harry‘ sagen?“ Der wie gewohnt pompös gekleidete Harald Glööckler entgegnet ihm: „Du darfst alles sagen!“

Stefan Raab enttäuscht die Zuschauer

Der Modezar gibt sich während der gesamten Show sichtlich gelassen und plaudert mit TV-Ikone Stefan Raab unter anderem über seine Schönheitsoperationen, junge Fans, die durch Social Media auf ihn aufmerksam wurden und auch über seinen anstehenden 60. Geburtstag.

Vor allem auf die Schönheitseingriffe reagiert Stefan Raab gewohnt ironisch: „Ach, du hast was machen lassen?“ Die Chance lässt sich Harald Glööckler nicht nehmen und steigt sofort mit ein: „Mehr oder weniger“. Die Provokationen der vergangenen Wochen seitens Stefan Raab schienen den „My Style Rocks“-Juror dabei überhaupt nicht zu tangieren. Zum krönenden Abschluss der Sendung trällert Glööckler gemeinsam mit Raabs Band noch Tina Turners Hit „The Best“. Die Fans haben sich deutlich mehr Drama erhofft und sind absolut enttäuscht von diesem Aufeinandertreffen!

Die Fans sind zwiegespalten

Während die meisten Zuschauer vollkommen überzeugt von der Gastauswahl sind, ist diese Entscheidung für andere vollkommen unverständlich:

„Ich freue mich, finde ihn mega sympathisch!“

„Wie geil ist das denn bitte?!“

„Herrlich, das wird der Wahnsinn!“

„Das wird episch!“

„Jawoll, das wird ein Fest!“

„Dann gucke ich die Folge nicht!“

„Altherrentreffen der mittlerweile Erfolglosen. Eure Zeit ist vorbei, es langweilt!“

„Ich breche ab, er hat’s tatsächlich geschafft!“

Achtung: Seit dem 12. Februar gibt es neue Sendezeiten für „Du gewinnst hier nicht die Million“. Die Sendung flimmert seitdem wöchentlich mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL über die TV-Bildschirme. Zudem erscheint eine neue Folge immer zwölf Stunden vor Ausstrahlung bei RTL+.