Stefan Mross macht TV-Hammer offiziell – „Wird auf jeden Fall geschaut“

Lange wurde gemunkelt, doch jetzt setzen sowohl ProSieben als auch Stefan Mross den Gerüchten ein Ende. Der Schlagerstar ist bei „Schlag den Star“ und das eher als erwartet!

Das wird ein TV-Spektakel der Extraklasse! Wenn Volksmusiker auf Hardrock-Comedian trifft, sind die Lachmuskeln und die Spannung garantiert auf Anschlag. „Schlag den Star“ startet 2025 mit einem Paukenschlag, der die Zuschauer von den Sitzen reißen wird. Die große Frage: Wird Ur-Bayer Stefan den frechen Ur-Mannheimer Bülent Ceylan in die Knie zwingen? Oder wird am Ende doch geheadbangt statt geschunkelt?

Stefan Mross im ultimativen Showdown

Mit 100.000 Euro Preisgeld winkt ein verlockender Anreiz, und eins ist schon mal sicher: Beide Kontrahenten werden alles geben, um sich die Siegprämie zu sichern. Doch das ist noch nicht alles, was ProSieben für Fans der Spielshow in petto hat. Am 11. Januar geht es, wie der Sender nun verkündet, dann in die nächste Runde und zwar mit einem ganz besonderen Twist.

Zwei Promi-Ehepaare treten gegeneinander an – Popstars-Coach Detlef D! Soost mit seiner Kate Hall gegen Rapper Eko Fresh und seine Sarah Bora. Mögen die Spiele beginnen! Doch bevor es soweit ist, gibt es nach Weihnachten noch eine geballte Ladung Testosteron: Am 28. Dezember messen sich Stefan Mross und Bülent Ceylan in einer epischen Schlacht der Entertainer. Die Spannung steigt, wenn der Volksmusiker auf den Hardrock-Comedian trifft.

Derweil kommentieren Fans fleißig unter Stefan Mross‘ neuestem Beitrag. „Wird auf jeden Fall geschaut“, versprechen seine Anhänger ihm.

ProSieben und Joyn übertragen das TV-Spektakel live, also Popcorn bereitstellen und einschalten!