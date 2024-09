„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross weint vor laufender Kamera – Schuld ist Florian Silbereisen

Am Sonntagvormittag (8. September) steigt die zunächst letzte „Immer wieder sonntags“-Sause im Europa-Park in Rust. Stefan Mross begrüßt das Publikum pünktlich zur letzten Ausgabe im Jahr 2024.

Neben den Musik-Acts und der Sommerhitparade gibt es gegen Ende der letzte „Immer wieder sonntags“-Sendung eine ganz besondere Überraschung für den Moderator. Dieser wird plötzlich von seinen Emotionen übermannt.

Zum Ende der Saison haben sich die Verantwortlichen von „Immer wieder sonntags“ etwas ganz Besonderes überlegt. Sie möchten sich bei Moderator Stefan Mross bedanken, der diesen Job seit nun 20 Jahren macht. Dabei ist er immer mit Leib und Seele dabei und sorgt beim Publikum stets für Unterhaltung.

Gegen Ende bekommt Stefan Mross also ein Dankeschön in Form eines Videos. Dort bedanken sich zahlreiche Schlager-Stars wie Semino Rossi, Olaf der Flipper und Oli P. bei dem Moderator und gratulieren ihm gleichzeitig zu seinem 20-jährigen Jubiläum. Und auch Florian Silbereisen kommt in dem Clip zu Wort.

„Stefan, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem Jubiläum und umarme dich ganz fest aus der Ferne. Aber irgendwie fühlt sich das komisch an. Was hältst du von einer richtigen Umarmung?“, sagt Florian Silbereisen in dem Video. Dann kommt etwas, womit wohl niemand gerechnet hätte.

Tatsächlich steht Florian Silbereisen wenig später auf der Bühne von „Immer wieder sonntags“ und wird von tosendem Applaus empfangen. Sein langjähriger Kumpel Stefan eilt zu ihm, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und nimmt ihn fest in den Arm. Die Überraschung ist auf jeden Fall geglückt.

Die ARD zeigt die Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ regelmäßig sonntags ab 10.03 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ARD-Mediathek.