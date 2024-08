„Immer wieder sonntags“: Nicht schon wieder – DAS hat Stefan Mross nicht verdient

Was hat Stefan Mross eigentlich für ein Pech? Gefühlt jede zweite „Immer wieder sonntags“-Sendung in diesem Jahr ist von Wetter-Kapriolen geprägt. Mal ist es die brennende Sonne, die auf die Zuschauer im Europapark Rust herabstrahlt, dann lässt es Petrus wieder in Strömen regnen.

Am Sonntag (18. August 2024) war es wieder Regen, der die Arbeit von Stefan Mross erschweren und auf die Sommer-Stimmung der „Immer wieder sonntags“-Zuschauer drücken sollte. Schon beim Einmarsch war es klar zu sehen: Ein Meer aus Regenschirmen und Regenponchos fiel in der „Immer wieder sonntags“-Arena auf.

Und auch in seinem traditionellen Einlauf-Song hatte Mross die Wetter-Verhältnisse in diesen Sommermonaten mit aufgenommen. „Hitze, Regen, Hitze, welche Plage, Wettergott, was stellst du mit uns an? Du bereitest uns verrückte Tage, denn das Wetter fährt gerade Achterbahn“, sang Mross da und schaute bedrückt gen grauen Himmel.

Und auch in seine Anmoderation baute Mross den strömenden Regen im Europapark Rust ein. „Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe ‚Immer wieder sonntags‘ bei strahlendem Sonnenschein heute“, witzelte der 48-jährige Moderator, „wir bleiben optimistisch.“

Und so bedankte er sich artig bei seinen Zuschauern, die trotz strömenden Regens ihren Weg in den Europapark Rust gefunden hatten. Und die sollten mit starken Gästen belohnt werden, hatte Stefan Mross doch gut aufgefahren. Bernhard Brink, Ben Zucker, Die Grubertaler, Linda Fäh, Christian Lais, Vivien Gold, Marie Reim, Michael Morgan, Leo Berger, Dorfrocker, Simone, Schlagerboys und Madlen Rausch waren gekommen, um mit dem „Immer wieder sonntags“-Moderator im Regen zu feiern.

Und wie heißt es so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.