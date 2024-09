„Immer wieder sonntags“: Zuschauerin stürmt plötzlich auf die Bühne – Stefan Mross muss sofort handeln

Was wäre ein Sonntagmorgen ohne Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“? Für viele Fans der Kult-Sendung gehört das Schunkeln vor dem Fernseher einfach zum Wochenende dazu. Pünktlich um 10.03 Uhr begrüßt der Moderator das Publikum auch an diesem Sonntag (1. September) zu einer neuen Ausgabe.

Nachdem Stefan Mross seine obligatorische „Immer wieder sonntags“-Begrüßungshymne geschmettert hat, stellt er seine Gäste vor. So weit, so gut. Doch beim ersten Auftritt stürmt plötzlich eine Zuschauerin auf die Bühne im Europa-Park! Stefan Mross muss sofort handeln.

Der erste Musik-Act an diesem warmen Sonntagmorgen ist kein Geringerer als Schlager-Legende Hansi Hinterseer. Der gebürtige Österreicher gibt seinen Hit „Ich schenke dir einen Kuss“ in der ARD-Sendung zum Besten und sorgt dabei für gute Stimmung im Publikum.

+++ „Immer wieder sonntags“: Nicht schon wieder – DAS hat Stefan Mross nicht verdient +++

Unter den Zuschauern tummeln sich dabei viele Fans des Sängers. Einige halten einen Schal mit seinem Namen drauf in die Höhe, andere formen ein Herz mit ihren Händen. Eine Frau hat sogar ein Plakat für den 70-Jährigen gebastelt. Dabei möchte sie es sich nicht nehmen lassen, es ihrem Idol höchstpersönlich zu zeigen. Nach dem Lied stürmt die Zuschauerin plötzlich auf die Bühne.

Kaum ist der letzte Ton verklungen, rennt die Zuschauerin auf die Bühne und drückt Hansi Hinterseer einen Briefumschlag in die Hand. Etwas überrumpelt bedankt sich der Schlager-Sänger bei dem Fan und schaut in Richtung Mross. Dieser handelt blitzschnell und nimmt die Zuschauerin in den Arm.

+++ Immer wieder sonntags: Wende in der ARD! Zuschauer können es nicht fassen +++

„Na, wie heißt denn du?“, fragt der Moderator. „Christina“, entgegnet die Dame. „Schau, da bekommst du einen Applaus“, sagt Mross anschließend und führt sie von der Bühne runter. Als sie sich jedoch nicht vom Fleck rührt, improvisiert der ARD-Star erneut. „Hast du keinen Platz, Christina? Du kannst da stehen bleiben, alles cool. Meine neue Co-Moderatorin“, witzelt er. Das Publikum belohnt ihn für diese Aktion mit Applaus – er ist und bleibt nun mal ein Profi.

Die ARD zeigt die Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ regelmäßig sonntags ab 10.03 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ARD-Mediathek.