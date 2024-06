Stefan Mross: Kurz vor dem „Immer wieder sonntags“-Start wird es immer wilder

Die Schlagzeilen um Stefan Mross (48) wollen einfach nicht abreißen.

Nachdem der „Immer wieder sonntags“-Moderator sich in den letzten Tagen mit heftigen Vorwürfen konfrontiert sah, kommt nun der nächste Super-Gau. Angeblich soll der Schlagerstar mittlerweile ohne Manager sein. Doch was ist an dem Gerücht dran? Jetzt packt Mross im exklusiven Schlager.de-Interview aus.

Stefan Mross: Dubiose E-Mail sorgt für Aufsehen

Ein angeblich geplatzter Plattenvertrag heizte die Gerüchteküche weiter an. Der Vorwurf: Der Schlagerstar wollte eigentlich im Frühjahr mit der Plattenfirma VIA Musik gemeinsame Sache machen. Doch aufgrund von musikalischen Differenzen sei der Deal geplatzt. „Gewisse Medien behaupten, dass ich meinen Plattenvertrag verloren hätte. Diese Aussage ist strikt falsch, denn es hat zu keiner Zeit einen unterzeichneten Vertrag gegeben“, konterte Mross auf seinem Instagram-Kanal.

+++ Stefan Mross über wilde Vergangenheit mit Florian Silbereisen: „Haben es krachen lassen“ +++

Nun kündigt die „Bild“-Zeitung die nächste Hiobsbotschaft des berühmten Sängers an: „Es wird einsam um ARD-Star Stefan Mross. Sein Manager Jan Mewes beendet nach nicht mal einem Jahr die Zusammenarbeit mit dem Moderator.“ Doch was ist dran an der Nachricht?Auch Schlager.de erhielt am Mittwoch (5. Juni) eine dubiose E-Mail mit der Info: „Guten Tag, Sie sollten mal das ‚Management‘ von Stefan Mross / Mewes kontaktieren. Angeblich haben die hingeschmissen.“ Absenderin soll eine Journalistin namens Nicola S. sein. Doch wie sicher ist die Quelle?

Nachdem Schlager.de nach einer Recherche keine weiteren Infos über die angebliche Journalistin fand, hakte das Online-Magazin bei Stefan Mross nach. Da hieß es, dass der Vertrag bestehen würde. „Wir sind immer noch im Management. Das ist die Wahrheit“, klärt Mross hörbar fassungslos auf. Mross‘ Manager war allerdings für Schlager.de nicht zu erreichen.