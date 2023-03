Stefan Mross teilt erstes Pärchenfoto mit neuer Freundin – doch es sollte ihr Letztes sein

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem Anna-Carina Woitschack bereits zwei Monate nach dem Liebes-Aus einen neuen Partner gefunden hat, ist nun auch Stefan Mross wieder glücklich vergeben. Seine neue Partnerin Eva soll eine gemeinsame Freundin des Ex-Paares sein.

Im Netz teilt Stefan Mross Anfang März das erste gemeinsame Foto von sich und Eva. Die beiden strahlen bis über beide Ohren. Verständlich, dass sie ihr Glück am liebsten mit der ganzen Welt teilen möchten – doch das sei nicht ihr Plan, wie der „Immer wieder sonntags“-Moderator betont.

Stefan Mross zeigt uns erstmals seine Eva

Nachdem die Presse das neue Liebespaar bereits enttarnt hat, äußert sich Stefan Mross höchstpersönlich zu der neuen Frau in seinem Leben. „Liebe Facebook-Freunde, ein kurzes Statement von mir… Eva und ich sind sehr glücklich und genießen erst mal die Zeit zu zweit“, schreibt der Volksmusiker zu seinem ersten Pärchenbild mit Eva.

Die Brünette legt drauf lachend den Kopf in den Nacken. Stefan Mross hat eine Hand an ihrem Arm, die zweite Hand umfasst ihre nackte Taille. Die Turteltauben scheinen es sich offenbar in einer wärmeren Region gut gehen zu lassen. Im Hintergrund sind grüne Palmen zu erkennen, der ARD-Moderators ist gebräunt und seine Liebste trägt ein bauchfreies Top.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bitter für neugierige Fans: Stefan Mross will „Privatsphäre schützen“

Schnappschüsse wie diese sollen jedoch die Ausnahme sein, wie Stefan seinen Fans erklärt: „Wir werden unsere Privatsphäre schützen und haben uns dazu entschlossen, nichts nach außen zu tragen, was unser Privatleben betrifft.“ Im Gegensatz zu seiner Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack setzt der Musiker also auf Diskretion.

Weitere News:

Um seine Entscheidung zu untermauern, teilt Stefan ein Zitat der französischen Schriftstellerin Julie de Lispinasse: „Das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden.“ Bleibt zu hoffen, dass nun tatsächlich Ruhe einkehrt und der Rosenkrieg ad acta gelegt werden kann.