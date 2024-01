ARD-Star Stefan Mross schlank wie lange nicht mehr: Sein Geheimnis

Er ist DER Star des ARD-Sonntagmorgens, der Mann, dem die Schlagerstars vertrauen. Seit 2005 moderiert Stefan Mross „Immer wieder sonntags“, grüßt im Sommer stets gut gelaunt aus dem Europapark in Rust.

Was es da braucht außer einem kühlen Kopf und bester Laune: Einen gesunden Körper. „Mens sana in corpore sano“, man kennt das… Wie also schafft es Stefan Mross, so top in Shape zu sein? Schließlich zeigen aktuelle Fotos den Schlagerstar in bestechender Frühform (wann „Immer wieder sonntags“ wieder losgeht, kannst du hier nachlesen).

ARD-Star Stefan Mross fit wie nie

Im Gespräch mit „Schlager.de“ verraten Stefan Mross und seine Freundin Eva Luginger das Geheimnis hinter Stefans Fitness-Geheimnis. So hat sich das Paar ein wenig Zeit für sich genommen und ist ins „My Myar Med“-Resort im bayerischen Birnbach gedüst, um sich mal so richtig verwöhnen zu lassen.

Und scheinbar hat das Stefan Mross richtig gut getan. Vier Kilo hat der Moderator abgenommen. Wie das ging? „Das war eine Detox-Kur, Entsäuerung, zum Entschlacken, um Energie zu tanken“, verrät Eva Luginger.

Was Stefan Mross zu seinen Abnehm-Erfolgen sagt und welcher Hollywood-Superstar sich angeblich schon nach ihm erkundigt hat, kannst du hier nachlesen.