Stefan Mross bei ARD-Show: Er ahnt nichts vom Drama, das sich nebenan abspielt

Seit 2010 bereits begeistert die ARD mit der Kreuzfahrtdoku „Verrückt nach Meer“ seine Zuschauerinnen und Zuschauer. Tausende schalten täglich ein, wenn Kapitän Morten Hansen und seine Grand Lady in See stechen. In der Ausgabe am Montag (27. Februar 2023) hatte der Kapitän aus Norwegen ordentlich zu tun. So bekam er mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack nicht nur prominenten Besuch an Bord (Anm. d. Red.: Die Folge wurde bereits 2019 gedreht), sondern musste auch einen ordentlichen Schock verdauen.

Was war passiert? An Bord des Schiffes, mit dem auch Stefan Mross und seine Ex-Partnerin Anna-Carina Woitschack gingen, gab es einen medizinischen Notfall. Einen extrem dramatischen. So litt ein Mitarbeiter der Grand Lady unter starken Fußschmerzen. Innerhalb weniger Stunden war der Fuß des Küchenbediensteten extrem angeschwollen.

Stefan Mross bei „Verrückt nach Meer“

Da durfte keine Zeit verschwendet werden. Der Koch kam direkt in ein italienisches Krankenhaus. Er sei stabil, heißt es bei „Verrückt nach Meer„. Doch die Sorgen um den Mann sind trotzdem noch groß. So kämpfen die Ärzte in Italien um das Bein des Mannes.

Wie das Drama ausging? Unklar. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bekamen von dem Drama jedoch nichts mit. Sie genossen die Vorzüge des italienischen Klimas, fuhren mit einem knallroten Oldtimer durch die engen Gassen und aßen köstliche Leckereien bei strahlendem Sonnenschein. Nicht ahnend, dass ihr Glück nicht für ewig sein wird.

Mehr Nachrichten:

So gab das Paar im vergangenen Jahr bekannt, dass es sich trennen würde. Anna-Carina hat mittlerweile bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Zusammen mit ihrem Daniel machte die blonde Schönheit auch schon Urlaub in der Karibik. Die beiden wirken verliebt, scheinen das tolle Wetter genossen zu haben. Auf Instagram schrieb Anna-Carina: „Freiheit, frische Luft und Liebe.“ Bleibt nur zu hoffen, dass ihr Glück noch ganz lange anhält.