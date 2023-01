„Stars in der Manege“: Sarah Engels übel beleidigt – sie zieht den Schlussstrich

Bekannt geworden ist sie als Sängerin, dass Sarah Engels aber nicht nur mit ihrer Stimme glänzen kann, zeigte sie bereits in diversen Formaten. Ob als Schauspielerin in ihrem eignen Film oder auf Schlittschuhen in der Sat.1-Show „Dancing on Ice“, Sarah Engels stellt sich gerne neuen Herausforderungen.

Am Freitagabend (6. Januar) steht Sarah Engels wieder für Sat.1 vor der Kamera. Diesmal allerdings nicht auf dem Eis, sondern im Zirkuszelt des Circus Krone. Bei „Stars in der Manege“ mimt sie die Akrobatin und schwingt sich am Seil durch die Luft. Keine leichte Aufgabe für jemand, der nicht sein Leben lang schon dafür trainiert hat. Kritik gibt es trotz dieses nicht ganz unwichtigen Aspekts trotzdem – doch die will Sarah nicht so einfach hinnehmen und reagiert prompt. Mit dem Hass muss Schluss sein.

„Stars in der Manege“: Sarah Engels kontert Hater-Kommentare

Dass man es nicht immer allen recht machen kann, das musste Sarah Engels schon früh in ihrer Karriere feststellen. Aber nicht jede Hass-Nachricht muss auch unkommentiert bleiben. Einen Tag vor der Ausstrahlung von „Stars in der Manege“ veröffentlicht Sat.1 einen Ausschnitt von Sarahs Auftritt auf Instagram.

Hier gibt’s nicht nur positive Kommentare über die Sängerin zu lesen. Auch einige unschöne Nachrichten finden sich hier wieder. Und auf die reagiert Sarah Engels direkt. Sie schreibt: „Die Alte war nicht gesichert und krank war sie auch. Die Alte wollte aber trotzdem Gas geben.“

„Stars in der Manege“: Sarah Engels bekommt Zuspruch von Fans

Dass sie persönlich darauf reagieren würde, oder überhaupt die Kommentare so akribisch verfolgen würde, sorgt bei vielen nicht nur für eine große Überraschung, sondern vor allem für Begeisterung. Unter ihrem Kommentar sammeln sich jede Menge Nachrichten, die Sarah bestärken.

Mehr Themen:

Anschließend meldet sie sich noch einmal zu Wort und bedankt sich: „Danke für all eure Liebe. Das hat mich wirklich Überwindung gekostet, aber ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Es hat so viel Spaß gemacht.“

Wie viel Überwindung Sarah Engels die Nummer wirklich gekostet hat, erzählte sie bereits während der Proben. Die Sängerin kämpfte mit anhaltendem Schwindel und hatte Probleme, sich überhaupt in der Luft zu halten. Die Beschwerden legten sich bis zum Schluss und trotz diverserer Behandlungsversuche nicht.