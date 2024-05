Sarah Connor richtet Nachricht an Fans – „Versprochen“

Sarah Connor ist längst ein fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Mit unvergesslichen Hits wie „From Sarah With Love“ oder „Wie schön du bist“ eroberte sie die Herzen ihrer Fans im Sturm. Doch nicht nur auf der Bühne glänzt die Ausnahmekünstlerin: Auch als Jurorin bei „The Voice of Germany“ oder als Teilnehmerin des Vox-Formats „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ bewies sie ihr Gespür für Musik. Jetzt teilt die 43-Jährige einen süßen Post auf Instagram – und der glänzt mit einer versteckten Botschaft.

Sarah Connor überrascht Fans mit gleich zwei Highlights

Auf Instagram gewährt die talentierte Sängerin ihren rund 740.000 Followern täglich einen Einblick in ihr Leben. Kürzlich teilte Sarah Connor einen Schnappschuss mit ihrem Ehemann Florian. In sportlichem Outfit, mit großer Tasche in der Hand, besiegelt die 43-Jährige ihre Liebe mit einem innigen Kuss – und beweist damit, dass die Beziehung nach über einem Jahrzehnt Ehe genauso schön ist wie eh und je. „Ich liebe dich“, widmet die vierfache Mutter Florian in ihrem Post.

Doch nicht nur die romantische Geste erregt Aufmerksamkeit, auch eine Andeutung Sarah Connors sorgt für Aufhorchen seitens der Fans.

Sarah Connor gibt Fans Zusicherung

Unter dem Instagram-Bild kündigt Sarah Connor zunächst ihren bevorstehenden Urlaub an. „Off to follow the whales“, teilt sie ihren Followern mit und gibt damit einen Vorgeschmack auf ihre geplante Reise nach Norwegen, wo sie neben einer wohlverdienten Auszeit auch Wale beobachten wird.

Den bevorstehenden Urlaub scheint die Sängerin nutzen zu wollen, um frische Inspiration zu sammeln. Zurück in Deutschland hat sie bereits große Pläne, wie sie ihren Fans verkündet: „Und wenn ich zurück bin, gibt’s neue Musik. Versprochen!!!“ Zuletzt begeisterte Sarah Connor ihre Anhänger im Jahr 2023 mit einer besonderen Weihnachtsedition ihres Albums „Not So Silent Night: The Cozy Edition.“

In Erwartung neuer musikalischer Höhepunkte können die Fans der talentierten Sängerin also gespannt bleiben und hoffen, dass die Platte nicht mehr allzu lange dauert. Schließlich erwarten Sarah Connors Anhänger ihre neue Töne stets gespannt.