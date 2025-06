Star Wars: Es ist endgültig vorbei! Bittere Pille für alle Fans

Seit knapp 50 Jahren begeistert „Star Wars“ Millionen Fans auf der ganzen Welt. Einst von George Lucas erdacht, revolutionierte die Sci-Fi-Reihe die Filmwelt, wurde zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute gibt es zwölf Kinofilme und mehrere Serien aus dem Sternenkriegs-Universum – und der aktuelle Rechteinhaber Disney denkt gar nicht daran, mit der Produktion aufzuhören.

Neues „Star Wars“-Futter ist bereits in der Mache – doch auf ein Gesicht, das von Anfang an mit an Bord war, müssen die Fans dabei künftig verzichten.

Bittere Pille für „Star Wars“-Fans

Die Rede ist von niemand geringerem als Mark Hamill – Luke Skywalker höchstpersönlich. 1977 spielte er die Rolle erstmals, verkörperte den legendären Jedi bis heute noch in fünf weiteren Filmen, zuletzt in „Episode 9: Der Aufstieg Skywalker“ (2019). Bereits in der 8. Episode „Die letzten Jedi“ starb Skywalker den Filmtod, tauchte im Folgefilm als Macht-Geist jedoch ein weiteres Mal auf. Doch die „Star Wars“-Reihe ist dafür bekannt, dass tot nicht immer tot bedeutet. Dafür kehrten bereits zu viele Charaktere plötzlich zurück, die eigentlich schon längst ins Gras gebissen hatten. Erklärungen dafür fand man im magischen Macht-Kosmos genug.

Doch ein Comeback von Mark Hamill als Luke Skywalker – und sei es nur erneut als Macht-Geist in einer Jedi-Vision – wird es wohl nicht mehr geben. In einem Interview mit „Comicbook.com“ ließ der 73-jährige Star jegliche Fan-Hoffnung platzen.

Kein Comeback für Luke Skywalker

„Ich bin George [Lucas] so dankbar, dass ich damals dabei sein durfte, in den bescheidenen Tagen, als George ‚Star Wars‘ als den teuersten Low-Budget-Film aller Zeiten bezeichnete“, erinnert sich Hamill an die 70er-Jahre zurück. „Wir hätten nie erwartet, dass es ein dauerhaftes Franchise und ein solcher Teil der Popkultur werden würde. Aber meine Sache ist, dass ich meine Zeit hatte. Ich weiß das zu schätzen, aber ich denke wirklich, dass sie sich auf die Zukunft und all die neuen Figuren konzentrieren sollten.“

Witzelnd fügt er hinzu: „Und übrigens, als ich in [Die letzten Jedi] verschwunden bin, habe ich meine Robe zurückgelassen. Und ich werde auf keinen Fall als nackter Machtgeist auftreten.“

Das sind die nächsten „Star Wars“-Filme

Wann die nächste „Star Wars“-Episode rund um Heldin Rey (Daisy Ridley) in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. 2026 erscheint zunächst einmal die Kino-Version der erfolgreichen Streaming-Serie „The Mandalorian“, ehe 2027 Superstar Ryan Gosling in „Star Wars: Starfighter“ in den Sternenkrieg eintaucht.