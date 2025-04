Star Wars: Hammer um Ryan Gosling! Entscheidung gefallen

Lange war es im Kino ruhig um „Star Wars“ geworden. Das populäre Sci-Fi-Franchise konnte mit seinen letzten Filmen nicht mehr alle Fans restlos überzeugen, stattdessen konzentrierte sich Rechteinhaber Disney in den vergangenen Jahren eher auf Star-Wars-Serien für seinen Streamingdienst Disney+.

Doch die Pläne für ein Comeback auf der großen Leinwand laufen. Im Mai 2026 soll eine Kino-Fortsetzung der erfolgreichen „Mandalorian“-Serie erscheinen – und dann gab es schon seit Monaten Berichte um einen „Star Wars“-Film mit niemand Geringerem als „Barbie“-Star Ryan Gosling in der Hauptrolle! Und jetzt herrscht diesbezüglich endlich Klarheit.

Star Wars: Hammer endlich offiziell!

In Tokio findet über das Osterwochenende die alljährliche „Star Wars Celebration“ statt – ein gigantisches Event, für das „Star Wars“-Fans aus aller Welt anreisen, um ihre Stars hautnah zu erleben und die neuesten Infos rund um das Sternenkriegs-Universum exklusiv als Erstes zu erfahren. Und wer auf Neuigkeiten rund um Ryan Goslings Mitwirken am „Star Wars“-Franchise gehofft hatte, wurde nicht enttäuscht.

Am Freitag (18. April) verkündeten Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und Chief Creative Office Dave Filoni den Titel und das Erscheinungsdatum des „Star Wars“-Films mit Gosling: „Star Wars: Starfighter“ soll am 28. Mai 2027 ins Kino kommen. In Deutschland könnte es sogar schon der 27. Mai 2027 werden, weil Filme hierzulande traditionell donnerstags erscheinen.

Regie wird Shawn Levy führen, der Disney und Marvel im Sommer 2024 mit „Deadpool & Wolverine“ einen Mega-Hit bescherte: Über 1,3 Milliarden US-Dollar weltweit, Platz 12 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten! Kein Wunder, dass man ihm nun auch zutraut, den etwas ins Stocken geratenen „Star Wars“-Motor wieder anzukurbeln. „Wir sind auch Fans“, betonte Levy in einer Videobotschaft am Freitag. „Wir wissen, wie bedeutsam es ist.“

Ryan Gosling bekommt eigenen „Star Wars“-Film

Mit der Star-Power von Ryan Gosling sollen wieder zahlreiche „Star Wars“-Fans ins Kino gelockt werden – und dieses im besten Fall wieder begeistert verlassen. Der dreifach Oscar-nominierte Schauspieler meldete sich am Freitag ebenfalls zu Wort: „Die Macht ist eine mysteriöse Sache, aber da ich hier bin, sind die Fans die Macht. Alles, worauf wir hoffen können, ist: ‚Mögen die Fans mit uns sein.‘“

Über die Handlung von „Star Wars: Starfighter“ ist noch nicht viel bekannt – außer, dass die Geschichte rund fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) angesiedelt sein soll. Im Jahre 2001 erschien bereits ein Videospiel namens „Star Wars: Starfighter“, damit dürfte der neue Film abgesehen vom Titel jedoch nicht viel gemeinsam haben.